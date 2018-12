Halep, Buzărnescu, Begu, Tecău şi Copil, printre cei 12 sportivi ai lotului olimpic de tenis al României

13:10

Metrorex şi Primăria sectorului 4 vor demara proiectul comun de construcţie unei noi staţii de metrou la nivel suprateran ce va completa Magistrala 2, iar aceasta va fi situată între staţia de metrou Berceni şi Şoseaua de Centură, au anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, şi directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu.Costurile construcţiei vor fi suportate integral din bugetul local al Sectorului 4. Lucrările vor demara în prima parte a anului 2019 şi vor fi încheiate până la jumătatea anului 2021."Proiectul dezvoltat cu Metrorex este un proiect menit să completeze ansamblul de măsuri pe care Primăria Sectorului 4 le-a luat pentru a fluidiza traficul şi pentru a creşte atractivitatea şi a dinamiza investiţiile în această zonă. În afară de lărgirea la patru benzi a şoselei Berceni, lărgirea şoselei Turnu Măgurele şi a şoselei Luică, şi realizarea de construcţii Park&Ride, proiectul dezvoltat cu Metrou S.A. reprezintă o închidere a listei de măsuri pentru zona de sud a Capitalei. Totul a început în urmă cu 6 luni. Dialogul pe care l-am avut cu Metrorex a fost foarte rapid şi am semnat protocolul de intenţie validat de Consiliul General al Primăriei Sectorului 4. Am semnat contractul pentru studiul de fezabilitate şi avem emis inclusiv certificatul de urbanism pentru această investiţie. Termenul de finalizare pentru studiul de fezabilitate este 31.12. 2018", a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.El a precizat că valoarea estimativă a investiţiei se va cunoaşte numai după finalizarea studiului de fezabilitate."Dorim ca lucrările pentru această investiţie să devină realitate în 2019. Doar în acest an, am avut o creştere de aproape 20% a veniturilor proprii aparţinând Primăriei Sectorului 4 prin măsurile de investiţii pe care le-am luat. Am marcat o investiţie record de 50 de milioane de euro făcută de un investitor privat. Costurile studiului de fezabilitate se ridică la 1,3 milioane de lei. Costurile finale ale investiţiei le vom vedea după finalizarea studiului de fezabilitate. Deci, valoare estimativă a investiţiei va fi obţinută după 31 decembrie 2018", a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.La rândul său, directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu, a subliniat că trenurile vor circula pe noul traseu în sistem pendulă la un interval de 15 minute.Potrivit proiectului, distanţa dintre staţia Berceni şi viitoarea construcţie va fi de 1.150 de metri, iar de la noua staţie până la linia de Centură de încă 1.350 de metri. Construcţia va fi realizată pe sensul de mers dinspre Strada Turnu Măgurele către linia de centură a Capitalei.Noua staţie de metrou va fi realizată prin supraînălţare şi va avea parter cu etaj tehnic, la care se vor adăuga spaţii conexe. De asemenea, accesul pietonal se va realiza de pe ambele sensuri , prin pasaje subterane. Parţial, infrastructura există deja, ca linie de transport, dar va fi dublată cu încă o cale de rulare. Totodată, la ambele capete de metrou ale Magistralei 2 de metrou vor exista în viitor parcări de tip Park&Ride, pentru ca persoanele care locuiesc în afara Bucureştiului să poată lăsa maşinile, pentru a continua drumul prin Capitală cu metroul.Protocolul de colaborare dintre Metrorex şi Primăria Sectorului 4 prevede că primăria de sector va asigura finanţarea infrastructurii de transport, societatea de transport va pune la dispoziţie calea de rulare, iar al final lucrările vor fi predate în concesiune către S.C. Metrorex S.A.Datele oficiale arată că, în zona cuprinsă între strada Turnu Măgurele şi locul viitoarei staţii de metrou funcţionează aproximativ 150 de firme, din care cel puţin 10 sunt fabrici mari, de ambalaje, de doze de aluminiu, de prelucrare a cărnii sau din domeniul auto. În zona respectivă, lucrează aproximativ 6.000 de oameni, iar alte 5.000 de persoane locuiesc în circa 50 de blocuri.Conform Metrorex, Magistrala 2 de metrou reprezintă 25% din totalul liniilor metroului bucureştean. Acest tronson suportă zilnic 50% din fluxul de trafic al întregii reţele de transport subteran din Capitală.În prezent, lungimea reţelei de metrou a Municipiului Bucureşti se întinde pe 71 de kilometri, distribuiţi pe patru linii magistrale şi 53 de staţii. În prezent, în construcţie se află Magistrala 5, cuprinsă între Râul Doamnei - Haşdeu (Operă), primul tronson al acesteia având o lungime de 6,8 km pe parcursul cărora sunt prevăzute 10 staţii. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)