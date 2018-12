Tenis: Horia Tecău - Trebuie să visăm la o medalie de aur la Tokyo

16:00

Cea de-a 73-a gală a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) din 2020 va avea loc pe 2 februarie, potrivit agenţiei de ştiri Associated Press.Acest lucru înseamnă că gala premiilor BAFTA va avea loc înainte de ceremonia de decernare a premiilor Oscar. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences care decernează preţioasele premii Oscar a anunţat că în 2020 ceremonia va avea loc cu două săptămâni mai devreme, în data de 9 februarie, în loc de 23 februarie..Anul viitor The British Academy of Film and Television Arts va organiza gala premiilor BAFTA în data de 2 februarie, în timp ce nominalizările la diferitele categorii vor avea loc pe 9 ianuarie la sediul său din Londra.Cu o săptămână mai devreme, pe 3 ianuarie, vor fi anunţate nominalizările la EE Rising Star Award, singurul premiu care este ales prin votul publicului.Anul trecut, Joanna Lumley a devenit prima femeie prezentatoare care a găzduit premiile BAFTA în peste 20 de ani.Lungmetrajul "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a fost marele câştigător al galei premiilor BAFTA 2018. Filmul a primit cinci trofee, între care la categoriile cel mai bun film, cel mai bun scenariu şi cea mai bună actriţă.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu) Sursa foto: BAFTA / Facebook