Tudorel Toader, despre amnistie şi graţiere: Să nu vă imaginaţi că un astfel de act de clemenţă şi-l doresc doar unii

17:20

Conducerea Operei Naţionale Române din Iaşi (ONRI) a anunţat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, premiera operei "Ecaterina Teodoroiu", compusă de Emil Lerescu, cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri."Spectacolul 'Ecaterina Teodoroiu' nu s-a mai interpretat de 41 de ani, după premiera absolută de pe scena Operei din Bucureşti. Acum, după 41 de ani ieşenii au ocazia de a vedea opera Ecaterina Teodoroiu compusă de Emil Lerescu. Am dorit ca această operă să fie un eveniment dublu. M-am gândit la tânăra generaţie care să poată spune peste ani de zile 'eu am debutat în regia de operă sau în scenografia de operă cu ocazia Centenarului', motiv pentru care am încredinţat regia şi scenografia unor două debutante. Este vorba de regizorul de operă Laura Vlădoiu şi Raluca Popa, cea care se ocupă de decorul şi costumele din spectacol. La rândul său, coordonatoarea Corului Juniorii Operei va fi dirijorul secund al spectacolului Ecaterina Teodoroiu", a declarat managerul Operei Române din Iaşi, Beatrice Rancea.Prezentă la eveniment, Laura Vlădoiu a menţionat că spectacolul de operă Ecaterina Teodoroiu reprezintă un eveniment important pentru cariera sa."Când am primit această invitaţie din partea doamnei manager Beatrice Rancea să montez această operă a fost o dublă emoţie. M-am concentrat mai mult pe povestea ei personală, pe sacrificiul făcut, jertfa ei, faptul că i-a îmbărbătat pe mulţi de pe front. Astfel, prin sacrificiul suprem a ajuns şi eroina pe care o ştim cu toţii, Ecaterina Teodoroiu. (...) Sunt convinsă că peste ani o să rămână în amintirea mea ca ceva foarte puternic", a spus Vlădoiu.Conducerea muzicală a operei "Ecaterina Teodoroiu" este semnată de maestrul Cristian Oroşanu."Acum trei luni, când am primit propunerea din partea doamnei Beatrice Rancea să dirijez acest spectacol am ezitat un pic în primul rând din partea dificultăţii acestei opere. În al doilea rând, pentru că aveam un concert în altă parte pe care l-am anulat ca să accept această provocare. E o partitură dificilă care necesită foarte multă atenţie la lucru. Mă bucur că am acceptat pentru că am descoperit o echipă extraordinară în jurul meu, de oameni tineri, devotaţi", a declarat Oroşanu.La premiera spectacolului, care va avea loc pe scena Naţionalului ieşean vineri şi sâmbătă, de la ora 18.30, vor fi prezenţi şi Sorin Lerescu, fiul lui Emil Lerescu, precum şi strănepoata Ecaterinei Teodoroiu."Am fost surprinsă că cineva din altă parte, adică nu de la noi din Târgu Jiu s-a gândit la Ecaterina Teodoroiu. Despre Cătălina toată lumea ştie că a mers pe front ca infirmieră. Puţini ştiu că îi plăcea să cânte la vioară, a învăţat în şcoala româno-germană din Târgu Jiu. Cu ajutorul boierilor Pleniceanu a reuşit să termine această şcoală. Tot cu ajutorul lor a ajuns la Bucureşti, unde voia să devină învăţătoare. Această sensibilitate a ei a dus şi la compunerea unor poezii", a afirmat Luminiţa Dragomir, strănepoata Ecaterinei Teodoroiu. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Nona Jalbă, editor online: Adrian Dădârlat)