CEDO obligă Rusia să plătească 37.000 de euro protestatarelor Pussy Riot

Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat, marţi, că modificările la Codul de procedură penală din Comisia specială pe legile justiţiei sunt neclare şi dacă vor fi adoptate de Parlament în această formă PNL va fi nevoit să sesizeze Curtea Constituţională."Modificările aduse la Codul de procedură penală, la care lucrăm de peste un an de zile, au în centru, în exclusivitate, pe cel care are probleme cu legea penală, adică infractorul, şi nici pe departe nu urmăresc, niciunul dintre textele pe care le-au propus nu urmăresc să aducă mai binele şi în casa celui care este parte vătămată, care este victima acestor infracţiuni", a afirmat Cupşa.El a spus că dezbaterile s-au desfăşurat "pe repede înainte"."Am avut parte de un weekend în care am putut citi decizia CCR, PNL a formulat peste 64 de amendamente, 65-66 de amendamente. Nu am putut însă să vedem amendamentele pe care le-au formulat celelalte părţi implicate decât cu o jumătate de oră înainte. Altfel spus, totul a fost făcut pe repede înainte, totul făcut la modul superficial. În trei ore şi jumătate am reuşit să dezbatem 70 de articole din Codul de procedură penală, este mult prea mult chiar şi pentru o comisie juridică", a afirmat Cupşa.El a spus că textele adoptate sunt neclare."În legătură cu probele care sunt obţinute ca urmare a punerii în aplicare a unui mandat de percheziţie, acestea nu vor putea fi folosite, dacă nu privesc respectiva cauză. Aşa cum arată textul adoptat astăzi, probele nu vor putea fi folosite. Deci, cu obstinaţie, pun (cei de la putere - n.r.) beţe în roate desfăşurării unui proces penal în bune condiţii. (...)Dacă vom avea parte de aceste modificări în această formă şi în Camera Deputaţilor, care este for decizional, cu certitudine suntem constrânşi suntem nevoiţi să ne adresăm Curţii Constituţionale", a precizat Cupşa.Comisia specială pe domeniul justiţiei a adoptat, marţi, modificările la Codul de procedură penală, ca urmare a deciziei CCR, una dintre acestea fiind eliminarea sintagmei "indicii temeinice" în cazul punerii în mişcare a acţiunii penale.Preşedintele comisiei, Florin Iordache, a declarat că au fost operate toate modificările cerute de CCR. "Acest raport al comisiei noastre va ajunge în plenul Senatului săptămâna viitoare, iar peste două săptămâni va fi rediscutat în comisie pentru a primi votul final şi în Camera Deputaţilor", a precizat Iordache. AGERPRES/(A - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)