14 ani de la moartea lui Teo Peter. Prietenul lui, Adrian Ordean, momente cumplite: ”Unul dintre cele mai nenorocite apeluri din viața mea! Am plecat năucit, revoltat…”

12:50

Apariția unui copil într-o familie este o binecuvântare – o experiență unică pe care o experimentează în prezent și unul dintre foștii concurenți de la “Mireasă pentru fiul meu”! Este vorba despre Florin Ciobănică, unul dintre tinerii care a participant într-unul dintre sezoanele reality-show-ului moderat de Mirela Vaida, a aflat că soția lui este însărcinată. […] The post Familia de la MPFM se mărește! Unul dintre foștii concurenți ai show-ului prezentat de Mirela Vaida va deveni tătic appeared first on Cancan.ro.