VIDEO| Pasagerii au împins un ramvai pentru a-l ajuta să pornească din stație

Premierul Viorica Dăncilă a comentat marţi, 4 decembrie, la un post de televiziune, cele mai recente plecări din Partidul Social Democrat (PSD), spunând că Victor Ponta „nu are puterea să ia atâţia deputaţi" încât să pună în dificultate majoritatea parlamentară. „Nu are domnul Ponta puterea să ia atâţia deputaţi astfel încât să ne pună în […]