Oana Zăvoranu, încă un atac pe Instagram: ”Vă faceți toate ca rața aia de Kardashian!”

13:30

A murit Geoff Murphy, regizorul secund al trilogiei "Stăpânul Inelelor". Regizorul neozeelandez Geoff Murphy, cunoscut pentru „The Quiet Earth" şi pentru contribuţia sa la „Dante's Peak", a murit la vârsta de 80 de ani, informează Variety. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Reprezentanții Comisiei pentru Film din Noua Zeelandă l-au numit „una dintre figurile majore ale renaşterii cinematografiei […]