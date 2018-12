DINAMO - CFR CLUJ 0-3 / Toni Conceicao, adeptul amânării ultimelor etape din 2018: "Federația sau Liga să decidă asta"

22:50

Dan Nistor a anunțat că nu este întâmplător faptul că a fost schimbat la pauză cu Montini. Accidentarea sa a recidivat, iar jucătorul spune că acest an s-a încheiat pentru el. Mircea Rednic a comentat și el această problemă și susține că decizia de a juca împotriva CFR-ului (scor 0-3) i-a aparținut mijlocașului. "Cred că m-am accidentat iar. În minutul 20-25 am simțit că mă doare. Am jucat într-un picior. ...