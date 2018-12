Conducerea lui Dinamo e mulțumită de Rednic: "Am pornit pe un drum bun" :) » Jucătorul DAT AFARĂ deja de antrenor: "S-a luat o decizie în cazul lui"

Președintele lui Dinamo, Alexandru David, a vorbit după eșecul cu CFR Cluj, scor 0-3, venit la doar 3 zile după înfrângerea de la Ovidiu cu Viitorul, 1-4. A anunțat că Sergiu Popovici va pleca și chiar dacă echipa are un joc dezastruos, lui Rednic i se acordă încredere totală. "Per ansamblu drumul pe care am pornit e bun. Trebuie să avem răbdare. Se vede ceva. Am învățat niște lucruri, avem nevoie de continuitate. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor