Ministrul Meleşcanu a evidenţiat la Bruxelles importanţa continuării procesului de adaptare a NATO la provocările actuale de securitate

22:10

Premierul conservator Theresa May a lansat marţi cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relatează dpa.May se confruntă cu multă opoziţie faţă de acordul ei de Brexit şi a pierdut marţi voturi parlamentare care le-ar putea permite aleşilor să amendeze înţelegerea pentru ieşirea din UE şi care obligă guvernul să publice integral avizul juridic referitor la acord.După aceste voturi, May a făcut apel la parlamentari cu opinii diverse asupra Brexitului să facă un "compromis" şi să-i susţină acordul. Ea a spus că ei vor trebui să aleagă între "acest acord, niciun acord şi niciun Brexit".Parlamentarii din Camera comunelor urmează se pronunţe asupra acordului pe 11 decembrie.May a mai spus că referendumul din 2016 - în care 52% dintre alegători sau 17,4 milioane de persoane au votat pentru a părăsi UE - a dus la dispariţia consensului public pentru apartenenţa la UE.Diviziunile care au inflamat referendumul au fost "corozive pentru politica noastră", a spus ea."Oamenii au votat, au votat pentru ieşire. Cred că ne revine nouă să livrăm acest Brexit şi cred că este o chestiune de încredere în politicieni şi în această instituţie să livrăm într-adevăr acest Brexit", a spus May în Camera comunelor.Theresa May a promis parlamentului "un vot semnificativ" asupra acordului validat de liderii UE pentru părăsirea blocului comunitar după 40 de ani."Nu spun că acest acord este perfect. Nici nu avea cum să fie. Asta este natura negocierii", a spus May în faţa parlamentarilor."Nu vom aduce ţara împreună dacă vrem o relaţie care dă totul unei părţi şi nimic celeilalte. Nu ar trebui să lăsăm căutarea unui Brexit perfect să împiedice un Brexit bun, care este avantajos pentru poporul britanic", a mai spus ea, potrivit Reuters.Liderul Partidului laburist de opoziţie, Jeremy Corbyn, a declarat marţi, în cadrul dezbaterii, că acordul de Brexit propus de guvern este "un salt în întuneric" şi că Theresa May ar trebui să încerce să obţină unul mai bun sau să se dea la o parte."Încă nu ştim cum va arăta relaţia noastră pe termen lung cu Europa şi de aceea atât de mulţi parlamentari nu sunt dispuşi să voteze pentru acest Brexit legaţi la ochi şi să facă un salt în întuneric în ceea ce priveşte viitorul Marii Britanii", a spus Corbyn în Parlament.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)