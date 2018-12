România regală trăiește prin mitul lui Mihai și povestea Mariei

07:45

Viaţa dintre dealurile Moldovei are ritmul şi regulile ei. De parcă alea ar fi dealuri! Ai zice, mai degrabă, că o alunecare de teren fabuloasă, plecată din inerţie la vale în timpuri străvechi, desprinsă de prin munţi, s-a proptit de la sine pe aceste locuri, zidind maldăre de sedimente pe care oamenii şi-au făcut sate. Între aceste ridicături, spaţiul se îngustează, iar timpul se dilată atât de mult, încât poţi să simţi infinitul din el. Ce ecuaţie complicată mai e şi viaţa asta! Nea Nelu Portocaliul are astfel de clipe de reverie în care meditează, la câte un ţoi cu ţuică, mijind ochii după fiecare înghiţitură, plescăind cu plăcerea omului care are dreptul să îşi acorde câte un bonus bahic după o viaţă plină de împliniri. Gospodărie are, femeie are, copii şi nepoţi are. Iar când îşi deşeartă sacul cu poveşti, ies la iveală întâmplări fantastice, care nu pot fi trăite decât acolo, în spaţiul acela cu iz miraculous.