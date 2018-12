Cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, în România

18:00

Tânărul din Ploiești care și-a torturat iubita, a fost luat în vizor de Costel Corduneanu! Interlopul i-a transmis un mesaj lui Robert Berechet. Timp de mai multe luni, o fată de 17 ani din Ploiești a trăit un coșmar alături de bărbatul care îi era iubit. Agresorul a bătut-o, a torturat-o și a umilit-o. Mai […] The post Tânărul din Ploiești care și-a torturat iubita, luat în vizor de Costel Corduneanu: ”Să te ferească Dumnezeu să dai ochii cu mine…” appeared first on Cancan.ro.