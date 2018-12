Andreea Ibacka a născut. Cabral a publicat prima imagine cu bebeluşul şi a transmis mai multe mesaje amuzante

11:00

Pe 4 decembrie, EA şiDICEau lansat o actualizare la Battlefield V:Tides of War Chapter1: Overture, care aduceo nouă misiune single-player numităThe Last Tiger, o hartă pentru multiplayer, numită Panzerstorm, plus un spaţiude antrenament unde jucătorii îşi pot creşte abilităţile şi alte îmbunătăţiri.