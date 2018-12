Kidland, noua marcă proprie de jucării Kaufland

11:50

Peste 100 de creatori din cinci țări vin la București să își prezinte creațiile la NOËL, Târgul de cadouri de designer. A zecea ediție a NOËL are loc într-o clădire istorică de pe bulevardul Dacia, Institute, între 15-16 decembrie, iar magazinul de surprize caritabile I wonder este invitat. Designeri participanți din România, Elveția, Bulgaria, Grecia, […]