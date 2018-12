CSM amână pentru luna ianuarie discutarea acţiunilor disciplinare exercitate de IJ împotriva Laurei Kovesi

15:00

România este pregătită să-şi ridice mânecile şi să muncească pe durata preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene (UE), iar la Bruxelles, cel puţin pe zona digitală, nimeni nu are nicio emoţie că putem să gestionăm foarte bine şi că vom duce lucrurile înainte, a declarat, miercuri, în cadrul Galei Comunicaţii Mobile 2018, Maria Manuela Catrina, secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI)."Primul lucru pe care îl va întâlni orice european care va veni în România este că, atunci când va deschide telefonul, va constata că lucrurile funcţionează: are semnal, stabilitate, viteză. Poarta de intrare digitală în România este o poartă frumoasă şi funcţională. România este pregătită să-şi ridice mânecile şi să muncească foarte serios în aşa fel încât să reuşim, pe durata preşedinţiei noastre, să închidem sau să ducem înainte cât mai multe dintre aceste dosare. Ne dorim ca, după acest an, să plecăm cu o singură idee: ai nevoie de un mecanic - cauţi un neamţ, ai nevoie de un instalator - cauţi un polonez, ai nevoie de un IT-ist - cauţi un român. Dacă reuşim să ducem această idee, fără să o verbalizăm neapărat, cred că fiecare dintre noi vom putea beneficia de aşezarea României în leadership-ul european", a spus Catrina.În ceea ce priveşte preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene (UE), oficialul MCSI a precizat că, din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt destul de clare, iar la Bruxelles nu există nicio emoţie, pe zona digitală, că autorităţile de la Bucureşti poate gestiona foarte bine domeniul."Cred că lucrurile sunt, din punct de vedere tehnic, destul de clare în privinţa preluării preşedinţiei Consiliului UE de către România. România are ceva de spus Europei. Domeniul digital a fost singurul domeniu care a avut priorităţile într-o discuţie în Parlament, undeva în vara acestui an. Este o preşedinţie complicată având în vedere că undeva la începutul lunii martie, Parlamentul va fi în campanie electorală. De asemenea, avem Brexitul care se suprapune peste această perioadă, dar asta poate să fie şi o oportunitate. Ne-am propus împreună cu colegii europeni să ne luăm un timp de reflecţie despre ce se întâmplă în următorii cinci sau în următorii zece ani în Europa, unde ne dorim să ducem zona digitală orizontală, dar să ridicăm orizontala spre zona de leadership a Europei. La Bruxelles, cel puţin pe zona digitală, nimeni nu are nicio emoţie că putem să gestionăm foarte bine şi vom duce lucrurile înainte. Mulţi îşi pun speranţe în România că vom aduce subiecte noi pe masă: inteligenţa artificială, blockchain, inovare, calcul de înaltă performanţă etc", a menţionat reprezentanta MCSI.Publicaţia "Comunic@ţii Mobile" organizează, miercuri, ediţia cu numărul 15 a Galei Comunicaţii Mobile. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)