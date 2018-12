Şeful Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei - vizită la IGPF şi întrevedere cu şeful Poliţiei de Frontieră Române

17:50

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva pune în vânzare 65.650 de pomi de Crăciun, din speciile brad, molid şi alte răşinoase, din care peste 35.000 sunt plantaţi în ghivece, pentru a putea fi replantaţi ulterior şi a reduce impactul negativ asupra mediului, a declarat, miercuri, directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, la pepiniera Cozieni din cadrul Direcţiei Silvice Ilfov.În acest an, oferta de brazi a RNP-Romsilva este mai săracă faţă de 2017, când s-au scos la vânzare 82.900 de bucăţi, dar mult mai diversificată."Pomii de Crăciun provin din specii care considerăm noi că sunt apte pentru a fi utilizate acestui scop. Oferta este într-o limită rezonabilă şi destul de diversificată. Noi acum încercăm - şi de aceea suntem la pepiniera silvică Cozieni - pentru că încercăm să continuăm nişte programe de educaţie naţională prin care încurajăm populaţia să cumpere puieţi şi brăduţi destinaţi pomilor de Crăciun la ghiveci sau cu rădăcini protejate în ideea de a fi replantaţi, pentru a putea reduce impactul negativ asupra mediului, în sensul de a fi tăiat şi aruncat la coşurile de gunoi", a spus Mihăilescu.El a precizat că, din oferta totală de pomi de Crăciun, 35.000 sunt brazi şi molizi cu rădăcină protejată sau plantaţi în ghivece, iar diferenţa vine din tăieri."Cei din tăieri provin de sub liniile electrice aeriene şi din pădurile noastre care sunt tinere şi excesiv de dese şi pe care trebuie să le rărim, întrucât unul din doi sau trei ar pieri", a explicat şeful Romsilva.În privinţa preţurilor, brazii care provin din recoltare au preţuri cuprinse între 15 şi 35 de lei/bucata şi se regăsesc la vânzare direct la sediile ocoalelor silvice sau ale pepinierelor silvice, iar cei în ghivece sau cu baloţi vor costa între 35 şi 250 de lei, în funcţie de mărime şi de costurile cu ambalarea.Directorul general al Romsilva a adăugat că românii sunt tot mai interesaţi în ultimul timp să cumpere brazi în ghivece pentru sărbătorile de iarnă, iar regia încearcă să se alinieze acestei tendinţe de piaţă."Noi îmbrăţişăm această idee. Este o tendinţă de piaţă, oamenii caută şi îşi doresc foarte mult acest lucru. Am văzut la copii această dorinţă şi intenţie, iar noi încurajăm părinţii să îşi ia copiii şi să îşi aleagă brăduţul împreună cu ei. Avem persoane care au dat denumirea brăduţului a unui nepot, a unui copil care şi l-a asumat, l-a crescut, îi aparţine. Este un sentiment al proprietăţii care face extrem de bine şi consolidează educaţia copiiilor şi a tinerilor", a explicat Mihăilescu.El a precizat că oricine cumpără un astfel de brad se poate întoarce în pepinieră să îl replanteze. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPotrivit sursei citate, oferta de brazi a Romsilva este destul de mică faţă de cererea pieţei, în condiţiile în care sunt multe firme care importă brazi pentru sărbătorile de iarnă, dar şi ocoalele silvice private vin cu oferta proprie de brazi pe piaţă.Pepiniera Silvică Cozieni oferă spre vânzare şi specii exotice de brad, cum ar Douglas, care are un miros de citrice, şi care este promovat alături de speciile autohtone."Acesta este o specie exotică, a fost introdus în România din America şi îl promovăm alături de speciile noastre pentru diversitate. El s-a aclimatizat bine şi are acel miros de citrice. Nu se caută foarte mult în comercializarea pomilor de Crăciun, pentru că are lăstarii extrem de elastici şi de moi şi se lasă sub greutatea globurilor, deşi este foarte frumos ca aspect şi creşte foarte repede în comparaţie cu speciile noastre", a arătat Mihăilescu.Şeful Romsilva a prezentat jurnaliştilor tehnica şi modul în care se face replantarea unui brad de Crăciun care are rădăcina protejată sau în ghiveci, oferind şi câteva recomandări pentru îngrijirea brazilor în perioada în care acesta nu se se află în mediul său natural."Bradul trebuie să fie extrem de bine îngrijit în apartament şi să nu i se rupă vârful. Se recomandă să fie udat ca pe o plată normală, nu doar la rădăcină, ci şi să se pulverizeze apă pe el, pentru că într-un apartament este cald. De asemenea, imediat după trecerea sărbătorilor de iarnă, să fie replantat într-o groapă, pregătită anterior, pentru că ne aflăm într-o perioadă în care terenul îngheaţă şi am putea avea neşansa, când îl scoatem, să avem terenul îngheţat. Considerăm că bradul nu trebuie ţinut în apartament mai mult de 2-3 săptămâni, pentru că el este într-un dezechilibru. Este scos din mediu natural şi dus într-unul artificial", a explicat directorul general al regiei.Conform datelor Romsilva, din cei 65.650 de pomi de Crăciun scoşi la vânzare în acest an, circa 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii răşinoase. De asemenea, 26.170 sunt puieţi ornamentali pentru Crăciun proveniţi din pepiniere proprii, iar 39.480 din culturi aflate sub liniile electrice, unde pot fi plantaţi doar pomi pentru Crăciun, sau din lucrări silvice de îngrijire a pădurilor, adică din extragerea arborilor tineri din culturi cu desime excesivă.Cei mai mulţi puieţi ornamentali pentru Crăciun provin din pepinierele silvice ale Direcţiilor Silvice Suceava (6.800), Ilfov (5.600) şi Prahova (3.400).Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare păduri aflate în proprietatea publică a statului, adică aproximativ 47% din întregul fond forestier naţional. AGERPRES/(A - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dădârlat)