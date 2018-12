GAZ METAN - VIITORUL 2-2 / Mihai Teja: "Viitorul se bate la titlu! Spectatorii au văzut două echipe care nu păcălesc fotbalul"

Gaz Metan Mediaș și Viitorul au terminat la egalitate, scor 2-2. Mihai Teja crede că formația lui Gică Hagi se luptă cu șanse reale la titlu în Liga 1."Suntem bucuroși că am egalat în final. Am pornit cu gândul de a o obține victoria, am încercat să ne facem jocul, dar eliminarea ne-a schimbat planurile. E frustrant când jucăm în 10, mai ales că vrem să câștigăm și noi cu echipele mari. ...

