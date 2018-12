Tradiții de Sfântul Nicolae. Ce nu ai voie să faci azi

16:00

Este doliu în lumea modelingului de peste Ocean! Jael Strauss a murit la vârsta de 34 de ani, după ce a fost diagnosticată cu o maladie mortală în urmă cu câteva luni. La scurt timp după ce a primit vestea teribilă din partea medicilor, fosta concurentă de la "America's Next Top Model" a început chimioterapia.