Klaus Iohannis propune două scenarii pentru sistemul de educaţie românesc

"Antrenorul are încredere în mine şi muncesc mult pentru echipă", a declarat Florin Andone, atacantul lui Brighton & Hove Albion, pentru site-ul clubului, după ce a înscris în victoria de marţi, 3-1 acasă cu Crystal Palace, reuşind, la capătul unei acţiuni personale, al doilea său gol în tot atâtea meciuri în campionatul de fotbal al Angliei."Am fost încântat de felul cum mi-am început cariera la acest club, iar pentru mine fiecare minut e atât de important. Ştiu că trebuie să profit de şansa mea când pot, fiindcă Glenn (Murray - n. r.) a fost într-o formă extraordinară. A dat multe goluri, dar am simţit că am meritat şansa care m-a fost oferită, fiindcă am muncit mult. Antrenorul are încredere în mine şi muncesc mult pentru echipă. Golul a fost extraordinar, dar lucrul cel mai important sunt cele trei puncte, ţinând cont cât de importante sunt pentru noi această săptămână şi în general această lună, cu atâtea meciuri", a spus Andone, care a jucat din minutul 35, după accidentarea lui Murray."Poate că l-am surprins puţin pe fundaş cu viteza mea, fiindcă nu ştia prea mult despre mine, eu fiind nou în acest campionat", a afirmat Andone, adăugând că la acea fază a valorificat "una din cele mai mari calităţi" ale sale."Golul meu a fost fost foarte important ţinând cont că mai era atât de puţin până la pauză, dar a fost incredibil să intrăm la vestiar cu un avantaj de trei goluri în aceste circumstanţe", a spus Andone, făcând aluzie că echipa sa era în inferioritate numerică din minutul 28.Atacantul a menţionat că pentru el este prima victorie într-un derby local, deoarece atunci când era la Deportivo La Coruna nu a învins-o niciodată pe Celta Vigo.După victoria de marţi, "pescăruşii" au urcat pe locul 10 în Premier League, cu 21 de puncte, dar Andone avertizează că nu trebuie să apară automulţumirea la echipă. "(...) trebuie să fim prudenţi, realişti şi modeşti, trebuie să continuăm să muncim mult zi de zi", a subliniat el."Sunt bucuros pentru această echipă, fiindcă este una foarte bună care munceşte foarte mult ca să rămână în formă. Aici domneşte o stare de spirit bună şi sunt bucuros. Întotdeauna putem progresa şi cred că viitorul va fi şi mai bun, asta e ambiţia noastră", a adăugat atacantul.Andone, care nu a ratat startul sezonului din cauza unei accidentări, a spus: "Mi-a fost greu la început. N-am jucat patru luni, dar asta ţine acum de trecut şi pentru mine contează viitorul. Primele mele două meciuri au fost foarte bune şi sunt încântat să revin pe gazon, e un sentiment incredibil. Ultimele mele luni la Deportivo au fost grele înainte să mă transfer aici, apoi am avut probleme când am venit la Brighton, aşa că pentru mine totul e să mă simt şi acum trebuie să muncesc în continuare mult".AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Adrian Drăguţ, editor online: Adrian Dădârlat)