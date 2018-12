SEPSI - FCSB 4-2 // Nicolae Dică se ia de jucători după umilința cu Sepsi: "Pe noi asta ne interesa înaintea meciului"

22:40

FCSB a pierdut în deplasarea de la Sepsi, scor 2-4. Raul Rusescu nu a părut foarte afectat la final și s-a ținut de glume."Nu am fost în stare să producem mai mult și am pierdut. A fost un teren pe care nu se putea sta în picioare. Ei s-au adaptat mult mai bine. S-au accidentat jucători, iar în ritmul ăsta se vor mai accidenta. Astea sunt condițiile și nu avem ce face.Mai am contract un an jumătate. ...