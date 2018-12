Fiica Andrei are personalitate, nu glumă! Cum și-a surprins Eva Măruță părinții

17:00

Marian Godină, apel devenit viral pentru înfierea unei pisici. Felina a fost plimbată prin Brașov sub capota unei mașini, acolo unde se ascunsese din cauza frigului. Din fericire, pisica s-a ales doar cu mustățile pârlite, iar celebrul polițist-scriitor care lucrează acum la ”mascați” s-a implicat activ pentru a găsi un stăpân pentru animal. Apelul lui […] The post Marian Godină, apel devenit viral: ”Mustăți prăjite, perfect recuperabile. Are nevoie de un stăpân iubitor!” appeared first on Cancan.ro.