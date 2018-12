Dăncilă: Chiar cred că nu avem nicio problemă din punctul de vedere al majorităţii

23:30

Fostul premier Adrian Năstase, preşedinte al Fundaţiei Europene Titulescu, şi-a lansat miercuri, la sediul instituţiei, volumul 8 din seria "Blog'n Roll", "Războiul lui Onoda", apărut la Editura RAO, volum ce reuneşte articole care au devenit postări scrise şi publicate de autor în anii 2014 şi 2015, "o perioadă dureroasă" din viaţa sa."Este un jurnal de front, este de fapt o modalitate prin care am vrut doar să mă ţin eu însumi la curent cu ceea ce se întâmplă cu mine, dar şi cu cei din afară. (...) Eram acuzat că scriu pe un calculator în celulă, în realitate scriam de mână, dădeam textele avocatului care venea să mă vadă. (...) Rămân prizonier al hârtiei, al cărţii scrise pe hârtie şi de aceea am dorit să pun în acest volum articolele scrise în 2014 - 2015, o perioadă mai delicată din multe puncte de vedere. Din anumite experienţe poţi să tragi mai multe învăţăminte decât ceea ce-ţi povestesc alţii. Eu am învăţat foarte multe lucruri din ceea ce s-a întâmplat. (...) Recitind acum acele pagini, îmi dau seama că au fost şi lucruri bune care s-au întâmplat. Mi-am redescoperit familia. În momentele cele mai grele familia este cea mai importantă. Şi prietenii", a afirmat Adrian Năstase.El a explicat de ce a dat acest titlu volumului său, Hiroo Onoda fiind un ofiţer al armatei imperiale japoneze care a rămas "în tranşee" la postul său dintr-o junglă a unei insule din Filipine timp de 29 de ani, refuzând să creadă că al Doilea Război Mondial se încheiase şi şi-a dus mai departe propriul război. Onoda a murit în 2014 în Japonia, la vârsta de 91 de ani."Chiar dacă uneori pare că războiul s-a încheiat, el de fapt continuă, pacea nu este întotdeauna cea pe care o aşteptăm, ea poate să genereze noi războaie, şi atunci trebuie să fim conştienţi că rămânerea în tranşee reprezintă chiar viaţa noastră, care este o permanentă luptă. De aici metafora pe care am gândit-o pentru acest volum. (...) Am auzit deseori opţiunea de a alege răul cel mai mic. E adevărat, dar nu cu riscul de a crea haosul cel mai mare, pentru că asta este de fapt ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă de 10 ani", a spus autorul.Adrian Năstase a completat cu un mesaj pentru cititori: "Să aibă o lacrimă la unul dintre ochi iar cu celălalt să se uite spre viitor".Cartea este expresia suferinţei unui om care a trecut mai întâi printr-o formidabilă carieră începută în cercetare, după ce a terminat spectaculos facultatea şi care a lăsat "o moştenire uriaşă" României - integrarea în UE, NATO, tratatele internaţionale, a subliniat jurnalistul Sorin Roşca Stănescu în prezentarea sa."În urmă cu patru ani am avut cinstea de a face o documentare la faţa locului şi de a vedea în ce condiţii şi unde a muncit şi a creat pentru această carte domnul Adrian Năstase. Pun o întrebare provocatoare: ce a vrut să spună Adrian Năstase atunci când pe coperta acestei cărţi a scris referindu-se la eroul din titlu că i s-a încheiat după 29 de ani acea perioadă în care a stat şi a luptat crezând că este război şi că revine, şi ce a vrut să spună Adrian Năstase vorbind despre el însuşi în acel text şi anunţându-ne că intenţionează să revină? (...) Cartea aceasta este scrisă la antipodul unei fenomenale cariere, poate unică, pe care a avut-o un român, este scrisă exact în momentul în care era pe partea cealaltă a pământului, era un fel de 'călătorie în centrul pământului', acolo unde sunt condiţii care nu pot fi descrise într-o adunare cât de cât decentă. Cartea aceasta înseamnă multă suferinţă adunată, este culmea suferinţei care era în sufletul unui om şi care s-a detaşat de suferinţă, astfel încât a ieşit întărit. Şi de aici încep să construiesc răspunsul la întrebarea mea. De atunci s-a tot întărit, de atunci şi imaginea lui a fost reinventată, este astăzi mult mai bună decât era ieri. Mulţi din PSD îl aşază pe acest om pe un piedestal care văd că e din ce în ce mai sus ", a arătat jurnalistul.Potrivit acestuia, Adrian Năstase, ca lider PSD, în ciuda faptului că era "foarte iubit în partid", a încercat reformarea acestuia "într-un moment inoportun"."A făcut o tentativă de reformare a acestui partid, de modernizare a lui, dar cred că într-un moment inadecvat, şi prea repede şi poate alegând pentru această operaţiune un om nu tocmai potrivit. Şi astfel s-a născut baroniada. Baroniada, aşa cum a fost ea condusă, a făcut atunci mai mult rău partidului decât bine. (...) N-a avut întotdeauna mână bun la oameni, l-a inventat pe Micul Titulescu şi a adus, practic, în final o dronă la vârful statului român. (...) Acest om (n.r.- Adrian Năstase) a ieşit mult mai puternic de acolo de unde a ieşit. Şi cred că are foarte multe de dat societăţii în viitor, altceva decât însemnări pe blog", a spus Sorin Roşca Stănescu.Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, a afirmat că această carte îi produce amintiri extrem de dureroase, "dintr-o perioadă extrem de toxică pentru România, în care omul de stat Adrian Năstase a fost executat de un sistem odios" şi căruia i s-a interzis "absurd, ilegal, neconstituţional şi unic pe planetă chiar şi dreptul la vot"."Adrian Năstase a fost un exemplu, a fost omul de stat, omul politic, omul de cultură executat de un sistem absolut odios. (...) Pentru că s-a putut cu omul de stat Adrian Năstase, care negociase pentru noi cu NATO, UE, Tratatul NATO, alte tratate internaţionale, au executat apoi toate elitele politice, culturale, economice, profesori. (...) Noi suntem într-un război continuu cu acest sistem toxic care nu se predă. (...) Am văzut cu ochii mei ce înseamnă un proces bolşevic al unui om de stat. Am văzut cum în sală sunt călcaţi în picioare sute de martori, cum sunt umiliţi cei din familie, cum sunt umiliţi avocaţi. Am şi fost dat afară din sala de instanţă de judecătorul Ionuţ Matei pe motiv că privirea mea sfidează onorata instanţă. Şi jurnaliştii din sală erau sideraţi. (...) Cartea asta este scrisă cu foarte multe lacrimi din partea noastră. Nu ştiu dacă Adrian Năstase a plâns în perioada aia, dar noi am plâns foarte mult, unii de umilinţă, alţii de furie. Pe vremea aceea sistemul nu mi-a permis nici măcar să-i fac o vizită la penitenciar şi a trebuit ca familia să renunţe la o vizită. În perioada aceea erau voci în Europa siderate, considerau că este halucinant ce se întâmplă la noi. (...) Este ţara în care imposibilul s-a produs. (...) Să nu credeţi, domnule preşedinte, că războiul ăsta se termină. (...) Toţi călăii ăştia vor răspunde în faţa legii", a afirmat Codrin Ştefănescu.Despre cartea lui Adrian Năstase au mai vorbit Ştefan Iancu, reprezentant RAO, şi liderul deputaţilor PSD, Şerban Nicolae, care a mărturisit că în 1990 modelul său politic era de fapt Adrian Năstase, care a ajuns la 40 de ani ministru de externe şi avea "mult şarm". "Cartea acoperă o perioadă foarte sensibilă. Cartea este deja citită, pentru că cei care citesc blogul au parcurs deja aceste texte", a spus Şerban Nicolae. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)