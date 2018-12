Dăncilă, despre nominalizarea miniştrilor: Preşedintele României trebuie să acţioneze ca un mediator

00:50

Creşterea salariilor bugetarilor se va aplica şi anul viitor la fel ca şi majorarea punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie 2019, iar voucherele de vacanţă se vor da pentru toţi bugetarii la fel ca în 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici."Aşa cum am spus, anul viitor salariile şi pensiile se vor lua cu siguranţă. Creşterea salariilor, conform Legii 153, se va aplica la fel, dar şi ceea ce am spus cu punctul de pensie de la 1 septembrie cu 15% se va aplica. În felul acesta facem bugetul pe 2019. În rest, acele prorogări de măsuri care s-au dat din 2010, respectivul domn (Sorin Dumitraşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor n.r. ) ar trebui să ştie de ele şi trebuie să înţeleagă că se fac an de an, nu le facem noi acum special sau anul trecut, s-au făcut din 2010. (...) Chestia cu îngheţatul salariilor nu este nici corectă, nici reală," a spus Teodorovici.El a făcut aceste precizări în urma unor informaţii furnizate de preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, potrivit cărora în şedinţa de Guvern de vineri ar urma să fie aprobat un proiect de Ordonanţă prin care salariile bugetarilor vor fi îngheţate anul viitor, la nivelul lunii decembrie, iar voucherele de vacanţă nu se vor mai acorda.Teodorovici a precizat că acest proiect de Ordonanţă vine la pachet cu Legea bugetului de stat şi are mai multe măsuri printre care şi cea referitoare la plata orelor suplimentare, prin acordarea de zile libere, măsură care se ia din 2010."Este o ordonanţă care vine la pachet cu Legea bugetului şi are mai multe măsuri de acest tip. Nimic altceva decât prorogarea unor termene care s-a făcut an de an şi nu reprezintă un element de noutate. În proiectul de buget pe anul viitor este inclusă majorarea salariilor de bază ale personalului din sectorul bugetar cu un sfert din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea nr.153/2017 pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. Anul viitor cresc salariile aşa cum spune legea. Şi la pensii la fel. Cum adică se îngheaţă punctul de pensie? Noi am dat şi am crescut punctul de pensie şi am spus că următoarea va fi de 1 septembrie 2019 cum este trecut în proiectul de lege aprobat de Guvern cu 15%. Nimic altceva", a adăugat şeful de la Finanţe.În context, şeful de la Finanţe a explicat că noile prevederi nu vizează salariile de bază ci celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, exclusiv salariile de bază.Potrivit sursei citate, această ordonanţă nu va intra în Guvern în această săptămână, vineri, ci joia viitoare, odată cu proiectul de buget pentru 2019."Probabil va intra joia viitoare când intră şi proiectul de buget pentru anul viitor, dar va fi pusă pe site în consultare publică şi discutată şi cu sindicatele şi în dialog social", a adăugat ministrul Finanţelor.Teodorovici a precizat că voucherele de vacanţă le vor primi toţi bugetarii în 2019 şi se vor da sub aceeaşi formă ca în acest an. "Se vor da la fel ca anul acesta, tip voucher, chiar dacă în Legea salarizării s-a trecut că se dă o sumă de bani. Va fi la nivel de 1.450 de lei pentru toţi bugetarii, fără nici un fel de problemă. A fost o măsură bună şi cu impact foarte important pentru industrie", a adăugat ministrul.În privinţa proiectului de buget pe 2019 , Eugen Teodorovici a precizat că se lucrează în prezent la el pentru definitivare, joia viitoare va intra în Guvern, iar în 14 decembrie va merge în Parlament astfel încât pe 21 decembrie să "terminăm cu votul în Parlament". AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Alexandru Cojocaru)