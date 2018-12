Vin sărbătorile

23:50

Citeşte şi Ar putea fi BAZA viitoarei Legi a Educaţiei. Profesorii şi părinţii, despre Programul ROMÂNIA EDUCATĂ "Am vorbit despre cooperarea între guvernul României, între viitoarea Preşedinţie şi Comisia Europeană, dar am prezentat şi priorităţile Preşedinţiei. Discuţiile au fost constructive. Am abordat subiecte care se vor afla pe agenda europeană. Am ascultat cu foarte multă atenţie opiniile comisarilor europeni, opinii exprimate şi de membri Guvernului şi am văzut că multe din aceste provo...