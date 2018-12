ROMÂNIA - NORVEGIA 31-23 // Crina Pintea bagă spaima în rivalele României: "Să plângă și ele și să se teamă să joace cu noi!"

00:10

România s-a impus în fața Norvegiei, scor 31-23, și merge cu 4 puncte în faza grupelor principale. Islandezul Thorir Hergeirsson (54 de ani), omul de pe banca nordicelor, crede că România are șanse mari la medalii."Nu am avut nicio șansă, România a jucat la un nivel fantastic. Cred că România merge la Paris pentru o medalie.Noi am făcut astăzi prea multe greșeli. România a jucat disciplinat, așezat. ...