Cadou de sărbători de la PSD. Modificări ficsale ŞOC începând din 2019: Impozitul va scădea MASIV. Ce alte taxe se vor reduce

Clanul de romii care a TERORIZAT UN INTREG oraş din România au fost arestaţi TIMIS. Sarbatori in inchisoare pentru mai multi membri ai clanului Caldaras, romii care au terorizat Lugojul in ultimii ani. Carabinierii italieni i-au dat in urmarire, iar politistii lugojeni au capturat marti 4 romi, cu varste intre 18 si 42 de ani, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare. Un al cincilea membru al clanului Caldaras e deja in Arest la Timisoara, dupa incendierea unui imobil din Lugoj....