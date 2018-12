Ministrul Andronescu a discutat cu comisarul european Tibor Navracsis despre mobilitate, incluziune şi excelenţă în Educaţie

08:50

Prima parte a proiectului "O călătorie de 100 de ani", iniţiat de Fundaţia ''Domeniul Otetelişanu", în cadrul căruia a fost lansat albumul foto cu acelaşi nume, o reeditare a celui intitulat "România (Natură. Clădiri. Viaţă populară)", realizat de fotograful german Kurt Hielscher în noiembrie 1933, a fost prezentată miercuri la Bucureşti.Folosind hărţi vechi de o sută de ani, profesionişti în cinematografie, artă fotografică, design digital, literatură, alături de istorici şi documentarişti, au pornit într-o călătorie, pe urmele legendarului fotograf, prin România de astăzi. Ei au parcurs 18.000 de kilometri, au vizitat 249 de locuri, au făcut 3.240 de fotografii şi au realizat 50 de filme documentare de scurtmetraj, au precizat iniţiatorii."Echipa am strâns-o după ce am conturat povestea cu albumul din anii '30 şi am pornit în această călătorie iniţiatică pe urmele fotografului care a realizat albumul 'România' din anul 1933. Practic, am pornit de la ideea de a-l reedita, am dezvoltat-o şi am ajuns la ideea că nu merită doar o reeditare, ci merită o reinventare, o altă viziune. Am făcut altă viziune, adică în loc de fotografii am făcut filme, am văzut oameni. Pentru că fotografia este statică, am făcut filme, fiindcă sunt mult mai expresive. Totul s-a făcut foarte repede pentru că am avut presiunea timpului. Având un buget de la Ministerul Culturii în Programul Centenar a trebuit să terminăm în aproape trei luni şi jumătate", a declarat, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, managerul general al proiectului.El a precizat că, împreună cu "oastea de 'strânsură'", care s-a alăturat proiectului, a încercat şi chiar a reuşit până la un punct să meargă în "călătoria de 100 de ani", totul plecând de la o idee a editorialistului Marius Petrescu.Marius Petrescu a povestit că la începutul anului i-a propus lui Valentin Ionescu reeditarea cărţii realizate în anul 1933 de fotograful Kurt Hielscher."Valentin Ionescu a preluat administrativ ideea mea, mi-a dat sarcina să scriu prefaţa - care este ca un ministudiu -, am reconstituit biografia lui Hielscher (...), şi jumătatea cealaltă a proiectului - să plecăm pe urmele lui Hielscher prin ţară - i-a aparţinut managerului general", a spus Petrescu.El a precizat că pentru realizarea albumului foto au fost reluate din ediţia interbelică, "cea publicată sub auspiciile fundaţiilor regale şi pe banii Regelui Carol al II-lea, supranumit ''Voievodul Culturii", unele imagini alb-negru din acea perioadă, care au fost puse faţă în faţă cu imagini din prezent."Am reluat din ediţia interbelică (...) unele imagini, pe care le-am pus faţă în faţă cu imagini color de azi, apropo de felul în care arătau monumentele atunci, pe vremea lui Hielscher, în 1931-1932, şi azi. Diferenţa zdrobitoare este monumentul Tropaeum Traiani de la Adamclisi, care pe vremea lui Hielscher era un morman de pietre, iar acum este restaurat integral. În tragic, dacă o luăm pe invers, este că mănăstirea Văcăreşti a dispărut, dar imaginile ei sunt acolo la Hielscher în album. În albumul reeditat sunt 50 de imagini, atât cu monumente, cât şi cu oameni, şi 50 de imagini noi, color", a declarat, pentru AGERPRES, Marius Petrescu.În cadrul evenimentului a fost prezentat şi site-ul www.100deani.ro, unde pot fi văzute cele 50 de filme de scurtmetraj şi fotografiile realizate de echipa care s-a alăturat proiectului."50 de mini-documentare prezintă România de astăzi, cu minunatele ei comunităţi şi cu privelişti unice, alese respectând o hartă de demult, de la formaţii sălbatice de munte în Carpaţi, la văi fermecătoare, printre plăcute şi prietenoase coline ardeleneşti. Larga Dunăre cu strâmtoarea ei stâncoasă la Porţile de Fier şi nemărginita zare a Deltei sale; lagunele şi Coasta de Argint la Marea strălucitoare. Stepele Dobrogei şi şesurile fertile ale Munteniei. Ce simţ al formelor în clădiri! Colibe simple de lut şi case ţărăneşti cu porţi de lemn bogat crestate. Grădini şi palate într-adevăr regeşti. Biserici ortodoxe cu fresce exterioare şi cu altare în întregime poleite. Cetăţui mănăstireşti cu ziduri puternice. Gingaşe bisericuţe cu acoperişuri foarte ascuţite şi, în Transilvania, masive şi numeroase biserici fortificate germane, unice în lume! Fiecare dintre satele prin care a trecut Kurt Hielscher şi fiecare comunitate pe care a cunoscut-o şi-a dus mai departe poveştile, adunând înţelepciune şi putere pentru încă o sută de ani de istorie", afirmă organizatorii, pe site-ul evenimentului. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: 100deani.ro