Interpol respinge cererea Ecuadorului de arestare a fostului preşedinte Rafael Correa

11:40

Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA) anunţă joi nominalizările la cea de-a 76-a ediţie a Globurilor de Aur ce recompensează cele mai bune producţii de cinema şi televiziune ale anului şi inaugurează sezonul premiilor la Hollywood.Golden Globes Awards deschid calea prestigioaselor premii Oscar care vor fi decernate anul viitor la sfârşitul lunii februarie. Este şi motivul pentru care aceste premii se numără printre cele mai râvnite trofee al cinematografiei americane, fiind un indicator major al filmelor şi actorilor cu cele mai mari şanse de a primi o statuetă aurie, notează EFE şi AFP.Hollywood Foreign Press Association - HFPA va anunţa nominalizările la hotelul Beverly Hilton, din Los Angeles (California), începând cu ora locală 05:15 (13.15 GMT). Actorii Danai Gurira, Leslie Mann şi Christian Slater sunt cei care vor dezvălui numele celor nominalizaţi la Golden Globes Awards.La secţiunea cinema, ''A Star is Born'', debutul în spatele camerei al lui Bradley Cooper, se numără printre marii favoriţi cu nominalizări la cel mai bun film de dramă (Warner Bros. a decis să includă pentru prima oară această categorie), cel mai bun actor (Cooper), cea mai bună actriţă (Lady Gaga) şi cel mai bun regizor. Pe lângă aplauzele criticii, filmul a fost bine primit şi de public, înregistrând încasări în întreaga lume de peste 350 de milioane de dolari.Alte candidate la categoria cel mai bun film sau dramă sunt ''BlacKKKlansman'', de Spike Lee; ''First Man'', de Damien Chazelle; ''Black Panther'', de Ryan Coogler, şi ''If Beale Street Could Talk'', de Barry Jenkins.La nominalizările pentru cele mai bune interpretări într-un film de dramă aspiră, potrivit experţilor, actorii Ethan Hawke (''First Reformed''), Rami Malek (''Bohemian Rhapsody'') sau Ryan Gosling (''First Man'') la categoria de interpretare masculină, alături de Glenn Close (''The Wife')', Viola Davis (''Widows'') sau Melissa McCarthy (''Can You Ever Forgive Me?'') la cea feminină.La categoria cel mai bun regizor ar putea figura şi cineastul mexican Alfonso Cuarón pentru ''Roma'', a cărui peliculă se va numără cu siguranţă printre candidatele la cel mai bun film străin.Pentru cea mai bună comedie sau musical, marile favorite sunt - potrivit site-ului de specialitate Gold Derbye - ''Mary Poppins Returns'', ''Green Book'', ''Vice'', ''The Favourite'' şi ''Crazy Rich Asians'',Numele lui Viggo Mortensen (''Green Book''), Christian Bale (''Vice'') şi Lin-Manuel Miranda (''Mary Poppins Returns'') sunt date ca sigure la candidaturile pentru cel mai bun actor de comedie sau musical, la fel ca şi cele ale Oliviei Colman (''The Favourite''), Emily Blunt (''Mary Poppins Returns'') şi Constance Wu (''Crazy Rich Asians'') pentru cea mai bună actriţă.La categoria cel mai bun actor într-un rol secundar, experţii mizează pe Mahershala Ali (''Green Book''), Sam Elliott (''A Star Is Born'') şi Timothee Chalamet (''Beautiful Boy''). În timp ce pentru actriţe, favoritele sunt Regina King (''If Beale Street Could Talk''), Emma Stone (''The Favourite'') şi Amy Adams (''Vice'').La secţiunea televiziune, dramele ''Killing Eve'' şi ''The Handmaid's Tale'' pornesc ca favorite, urmate de ''Homecoming'', ''The Americans'' şi ''This is Us''.Numele lui Matthew Rhys (''The Americans'') şi Kevin Costner (''Yellowstone'') figurează în toate pronosticurile la categoria cel mai bun actor într-un serial de dramă, alături de cele ale Juliei Roberts (''Homecoming'') şi Robin Wright (''House of Cards'') la categoria cea mai bună actriţă.Comediile ''The Marvelous Mrs. Maisel'' şi ''Barry'' se vor afla cu siguranţă printre candidate, iar protagoniştii lor, Rachel Brosnahan şi Bill Hader, ar putea obţine o nominalizare pentru cea mai bună actriţă şi, respectiv, cel mai bun actor.La categoria rezervată mini-serialelor sau celui mai bun film de televiziune, ''Assassination of Gianni Versace'' şi ''Sharp Objects'' pornesc ca marile favorite.Actriţa spaniolă Penélope Cruz şi actorul venezuelean Edgar Ramírez ar putea obţine nominalizări la categoria cea mai bună actriţă şi cel mai bun actor într-un rol secundar pentru interpretările lor magistrale din ''Assassination of Gianni Versace''.Cea de-a 76-a gală a premiilor Golden Globes va avea loc pe 6 ianuarie la hotelul Beverly Hilton şi îi va avea ca prezentatori pe comicul american Andy Samberg şi pe actriţa canadiană Sandra Oh. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Ana Bîgu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Golden Globes Awards/Twitter