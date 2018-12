De ce nu seamănă violențele de la protestele din Franța cu cele din România

14:40

Institutia precizează că a sesizat procurorii, însă cazul a fost închis în 2016, decizia procurorilor fiind menţinuta de judecători. La data de 19.10.2012, BNR a sesizat Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, care a facut cercetari pentru "comiterea fals in insrisuri oficiale si uz de fals in legatura cu plasmuirea si folosirea referatului nr. XIV/4/6955/26.07.2010, pretins a fi al BNR", se arata in raspunsul BNR. Ulterior, precizează reprezentantii BNR, s-a format un dosar care a fost trimis la Parchetul General, iar ulterior a fost inchis in februarie 2016. "Prin aceasta, Parchetul a reținut faptul că nu rezulta in mod evident ca referatul nr. XIV/4/6955/26.07.2010 (..) este in intregime plasmuit, continutul sau fiind intergral diferit de continutul adresei nr. XIV/4/6955/26.07.2010 emisa in realitate de BNR", transmite BNR."Prin aceeași ordonanță, Parchetul a dispus: (1) Renuntarea la urmarirea penala in cauza avand ca obiect infractiunea de fals material in înscrisuri oficiale (..) constând in plasmuira referatului nr. XIV/4/6955/26.07.2010, pretins emis de BNR si a Tabelului nominal de evaluare titluri sesizata de reprezentantii BNR si ai Ministerului Finantelor Publice, intrucat nu exista interes public in urmarirea acestuia. (2) Clasarea cauzei privind faptele de uz de fals si tentativa de inselaciune (..), intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala (3) Clasarea cauzei privind infractiunile de furt si inselaciune (..) intrucat nu s-a dovedit comiterea acestora, mai spun reprezentantii Bancii. Articolul integral pe ȘTIRI PE SURSE.