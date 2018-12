VIDEO Cascadorul din echipa marelui Szobi Cseh care trăieşte în spiritul dacic: „Nu înţelegem că istoria e un ghid despre cum să nu repetăm greşelile“

13:30

Terapiile laser de joasă frecvenţă reprezintă,la ora actuală, cea mai eficientă metodă de tratament non-invazivă şi non-chirurgicalăa alopeciei, principala cauză a pierderii părului atât în cazul bărbaţilor, câtşi în cazul femeilor. Aceasta este concluzia unui studiu publicat recent înprestigioasa publicaţie „Journal of The EuropeanAcademy of Dermatology and Venerology”.