CSM susţine că afirmaţiile privind influenţele politice asupra judecătorilor sunt de o gravitate extremă

15:40

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Tulcea speră ca ghidurile de accesare a fondurilor europene să fie modificate pentru a putea depune cereri de finanţare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de educaţie din satele izolate ale Deltei Dunării.Instituţia tulceană doreşte să acceseze fonduri europene prin Programul Operaţional Capital Uman pentru un proiect care să dezvolte un model educaţional adaptat specificului zonei."Vrem să dezvoltăm nişte oferte curriculare prin care să sprijinim achiziţia de competenţe cheie în învăţământul obligatoriu şi să-i abilităm pe elevi cu acele competenţe cheie necesare în examenele care urmează, pentru că aici avem o problemă, şi să elaborăm materiale didactice care să sprijine implementarea acestui curriculum educaţional, utilizând resurse educaţionale deschise la mare căutare în zilele noastre", a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul pe probleme educaţionale, Marinela Peiciu.Viitoarea programă şcolară care ar putea fi aplicată în Delta Dunării are în vedere activităţile relevante pentru viitorul zonei, astfel încât copiii vor învăţa cel puţin o limbă străină, IT, ce înseamnă ecosistemele Deltei, folclorul zonei, dar şi meşteşugurile tradiţionale.De asemenea, cadrele didactice din Deltă vor fi pregătite pentru a putea preda noile cunoştinţe elevilor din Rezervaţie."ISJ deţine un sistem de teleprezenţă cu care putem concepe, elabora resurse educaţionale deschise, care ar putea fi resurse utile zonei. Visăm să conectăm acest sistem cu Delta, dar acest lucru nu se va întâmpla decât dacă vom avea internet de bandă largă în Deltă. Aşteptăm să ne putem interconecta, iar noi suntem pregătiţi", a mai spus reprezentanta ISJ.Marinela Peiciu a menţionat că sesiunile de finanţare deschise în cadrul programelor operaţionale nu pot fi accesate de instituţia tulceană, din cauza limitărilor impuse de finanţatori."Există câteva componente prioritare ale apelurilor naţionale competitive, componente în care abandonul şcolar, absenteismul şi riscul de părăsire timpurie a şcolii sunt elemente cheie, în care accentul se pune pe populaţia de etnie romă, iar valoarea maximă a unui proiect este de 2 milioane de euro. Toate aceste limitări fac ca proiectele din Deltă să nu se plieze pe caracteristicile din ghidurile naţionale", a afirmat Peiciu.Ea a mai spus că în şcolile din Deltă nu există absenteism sau abandon, dar copiii nu au acces la resurse şi educaţie de calitate.Reprezentanţii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru Investiţii Teritorial Integrate (ITI) - Delta Dunării au declarat la rândul lor că au făcut demersuri pe lângă autorităţile naţionale pentru a modifica ghidurile de finanţare, iar ISJ să poată depune o cerere de finanţare.Potrivit ISJ, proiectul de inovare socială va fi derulat în parteneriat cu Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 şi se va adresa atât celor 875 de elevi şi preşcolari din localităţile Deltei, cât şi celor circa 2.200 din zonele limitrofe."Eu unul am avut noroc de la Dumnezeu să-i întâlnesc pe acei consăteni care au fost campioni mondial şi am avut şansa să devin şi eu unul. Acum ei au mai multe posibilităţi, dar cred că şansa lor este să păstreze ceea ce şi noi, şi părinţii lor am încercat, Delta, astfel încât peste 100 de ani această zonă să ajungă regina ecoturismului din lume", a declarat Ivan Patzaichin.Născut în satul Mila 23, Delta Dunării, Patzaichin, multiplu campion olimpic la kaiac-canoe, s-a implicat în ultimii ani în mai multe proiecte educaţionale derulate în parteneriat cu ISJ.În majoritatea comunelor din Delta Dunării se practică sistemul de învăţământ simultan, astfel că elevi din ciclul primar participă la aceleaşi ore ca elevi din ciclul gimnazial.Situaţia datează de mai mulţi ani şi a fost în atenţia conducerilor ISJ, însă până în prezent nu s-a schimbat nimic. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Karina Olteanu; editor online: Magdalena Tănăsescu)