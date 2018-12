Galaţi: Un brad de Crăciun a fost aşezat peste Monumentul Eroilor din localitatea Cudalbi

16:40

Premierul britanic Theresa May a declarat joi că deputaţii vor putea avea ultimul cuvânt asupra eventualei activări a unei dispoziţii care să evite restabilirea controalelor la frontieră pe insula Irlanda după Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informează AFP.Acordul de retragere din UE prevede o "plasă de siguranţă" (backstop) care să menţină întregul Regat Unit într-o uniune vamală cu UE, precum şi o aliniere reglementară mai avansată pentru Irlanda de Nord, dacă niciun acord asupra viitoarei relaţii între Bruxelles şi Londra nu va fi încheiat la finalul unei perioade de tranziţie de 21 de luni post-Brexit, prevăzut să aibă loc la 29 martie 2019.Însă acest "backstop" este considerat de deputaţii pro-Brexit, chiar şi din cadrul Partidului Conservator aflat la putere, un pericol de ancorare permanentă a Marii Britanii în UE. Zeci dintre ei s-au desolidarizat de guvern şi riscă să facă să eşueze votul asupra acordului de retragere, care va avea loc în 11 decembrie în Camera Comunelor, ceea ce ar cufunda Marea Britanie în incertitudine în ceea ce priveşte viitorul său."Se vorbeşte despre backstop ca şi cum el ar fi automat. De fapt, el nu este automat", a declarat Theresa May la BBC Radio 4, subliniind posibilitatea ca în locul ''plasei de siguranţă'' să fie prelungită perioada de tranziţie. "Nimeni nu vrea să intre în backstop din prima. Dacă va trebui să-l utilizăm, va trebui să se facă o alegere şi eu analizez problema rolului parlamentului în această alegere", a adăugat ea.Cu toate acestea, May a subliniat că orice acord încheiat cu Bruxellesul va conţine o astfel de plasă de siguranţă şi că odată pus în aplicare Marea Britanie nu se va putea retrage din el unilateral.DUP, micul partid democrat-unionist din Irlanda de Nord aliat al Theresei May, a atenţionat din nou joi că îi va retrage sprijinul necesar majorităţii sale parlamentare dacă ea va continua să susţină acordul de separare şi backstopul.Potrivit presei britanice, Theresa May va încerca chiar să stingă revolta deputaţilor conservatori rebeli propunându-le ca parlamentarii din Camera Comunelor să poată respinge prin vot atât "plasa de siguranţă", cât şi o prelungire a perioadei de tranziţie.Guvernul britanic va trebui să înfrunte joi a treia zi de dezbateri în parlament asupra acordului de retragere, după două şedinţe foarte agitate în timpul cărora el s-a aflat în poziţie de inferioritate.AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)