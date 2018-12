Parlamentul ucrainean a votat legea care denunţă tratatul de prietenie cu Rusia

17:20

"Vice", un film biografic în care Christian Bale interpretează rolul politicianului american Dick Cheney, a primit joi cele mai multe nominalizări - şase - la Globurile de Aur 2019 şi este urmată în acest clasament de trei producţii cu cinci nominalizări fiecare - drama muzicală "A Star Is Born", comedia istorică "The Favourite" şi drama itinerantă "Green Book", informează agenţiile de presă internaţionale. În domeniul producţiilor de televiziune, cele mai multe nominalizări le-a primit serialul "The Assassination of Gianni Versace", care va concura la patru categorii de premii.La categoria "cel mai bun film - dramă" au fost nominalizate lungmetrajele "BlacKkKlansman", Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "If Beale Street Could Talk", "A Star Is Born".La categoria "cel mai bun film - comedie/musical" vor concura producţiile "Crazy Rich Asians", "The Favourite", "Green Book", "Mary Poppins Returns", "Vice".Cel mai bun regizor va fi ales dintre cineaştii Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Adam McKay ("Vice").La categoria "cel mai bun actor într-o dramă" au fost nominalizaţi Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Lucas Hedges ("Boy Erased"), Rami Malek (Bohemian Rhapsody"), John David Washington ("BlacKkKlansman").Glenn Close ("The Wife") va concura la categoria "cea mai bună actriţă într-o dramă" alături de Lady Gaga ("A Star Is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?"), Rosamund Pike ("A Private War").La categoria "cel mai bun actor într-o comedie/musical" au fost nominalizaţi Christian Bale ("Vice"), Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man and the Gun"), John C. Reilly ("Stan & Ollie").La categoria "cea mai bună actriţă într-o comedie/musical" vor concura Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Olivia Colman ("The Favourite"), Elsie Fisher ("Eighth Grade"), Charlize Theron ("Tully"), Constance Wu ("Crazy Rich Asians").La categoria "cel mai bun film străin" au fost nominalizate peliculele "Capernaum" (Liban), "Girl" (Belgia), "Never Look Away" (Germania), "Roma" (Mexic), "Shoplifters" (Japonia).În domeniul producţiilor TV, la categoria "cel mai bun serial - dramă" vor concura "The Americans", "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve", "Pose".La categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" au fost nominalizate producţiile "Barry", "The Good Place", "Kidding", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel".Nominalizările pentru cea de-a 76-a ediţie a Globurilor de Aur au fost anunţate joi prin intermediul unui streaming video difuzat în direct pe pagina de Facebook şi pe site-ul oficial al acestor trofee prestigioase, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA).Actorii Leslie Mann, Terry Crews, Danai Durira şi Christian Slater au anunţat numele artiştilor şi titlurile producţiilor de film şi televiziune care au fost nominalizaţi la Globurile de Aur 2019. Ceremonia a avut loc la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, în prezenţa preşedintelui HFPA, Meher Tatna, a ambasadorului Golden Globe Isan Elba şi a lui Barry Adelman, producător executiv al companiei Dick Clark Productions.Cea de-a 76-a gală de decernare a Globurilor de Aur va avea loc pe 6 ianuarie la Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de actorii Sandra Oh şi Andy Samberg.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Golden Globe Awards / Twitter