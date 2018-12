ROMÂNIA - OLANDA // "Ghiță-contra" » Tadici nu crede că putem obține aurul! Pe cine mizează fostul selecționer: "Au antrenor mai bun decât Ambros Martin"

19:20

Poli Iași s-a impus în deplasarea de la Botoșani, scor 2-1, și speră în continuare la play-off. Flavius Stoican n-a înțeles motivul pentru care "centralul" Marian Barbu l-a trimis în tribune în minutul 76. "Am avut o discuție cu Marius Croitoru, omul de pe banca lor. A fost una prieteneaască, am un respect imens pentru el, la fel cum are și el pentru mine. Mi-au spus că am depășit spațiul tehnic. Asta e. ...