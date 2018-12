Primele imagini cu Gerard Depardieu în România! Artistul va susține un spectacol formidabil la București

18:50

Brigitte Sfăt, fosta soție a lui Ilie Năstase, pare să își fi găsit liniștea alături de noul ei partener, Corneliu Oană, după o relație zbuciumată avută cu tenismenul. Iar acum, vedeta a mărturisit și cum se înțelege iubitul ei cu copiii săi. Brigitte Sfăt trăiește o poveste de dragoste ca-n filme de câteva luni cu […] The post Cum se înțelege iubitul lui Brigitte Sfăt cu copiii vedetei: ”Fetița mea la început a fost așa…” appeared first on Cancan.ro.