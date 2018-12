Medicul care povesteşte cum mureau oamenii pe vremea lui Ceauşescu dintr-un motivabsurd: „Nu aveau buletin de Iaşi, Cluj, Timişoara sau Bucureşti“

01:45

Magdalena Iurescu, o tânără nevăzătoare în vârstă de 27 de ani, a devenit prima femeie şi cea mai tânără concurentă care a câştigat marele premiu al emisiunii „Câştigă România!“, de la TVR 2. În plus, Magdalena are o poveste de viaţă impresionantă, fiind un exemplu de ambiţie: a absolvit două facultăţi, un master şi are un doctorat în gramatica limbii române.