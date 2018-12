SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 7 decembrie

20:00

Preşedintele american Donald Trump nu şi-a ascuns niciodată gustul pentru provocări şi exagerări. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depăşeşte 40%, ar trebui să fie de fapt de 75%, relatează AFP.Denunţând din nou, într-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert Mueller privind posibilele legături între echipa sa de campanie şi Rusia în 2016, preşedintele american a profitat de ocazie pentru a se felicita.'Fără vânătoarea de vrăjitoare reprezentată de ancheta privind ingerinţa Rusiei, şi cu tot ce am realizat în ultimii doi ani (scăderea impozitelor, judecători, armată, veterani etc.) cota mea de popularitate ar fi de 75%, mai degrabă decât de 50%, aşa cum arată ultimul sondaj Rasmussen', a scris el. Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018'Asta se numeşte hărţuire prezidenţială!', a adăugat el.Potrivit ultimelor cifre publicate de site-ul FiveThirtyEight, care stabileşte zilnic cota de popularitate a preşedintelui, folosind date oferite de zeci de institute de sondare a opiniei publice (inclusiv Rasmussen), 42,1% dintre americani aprobă acţiunile lui Donald Trump la Casa Albă. Working hard, thank you! pic.twitter.com/3SoWTkZjP6— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2018În cartea sa 'The Art of the Deal' (Arta negocierii), publicată în 1987, magnatul imobiliar a lăudat virtuţile unei anumite forme de emfază.'Oamenii nu gândesc întotdeauna la o scară mare, dar îi iubesc pe cei care o fac. De aceea, puţină hiperbolă nu a făcut niciodată rău. Oamenii vor să creadă că un lucru este cel mai mare, cel mai bun, cel mai spectaculos. Eu numesc asta hiperbolă sinceră. Este o formă inocentă de exagerare şi o formă de promovare extraordinar de eficientă', a afirmat Donald Trump.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)