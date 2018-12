Meteo 7 decembrie. Temperaturi scăzute în toată țara

19:00

Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este prăznuit pe 6 decembrie. De origine grecească (Nikolaos), numele este format din două cuvinte: nike, „victorie“ (de la nikao, „a învinge“), și laos, „popor“, putându-se traduce prin „obșteasca biruință“. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al […] The post Mesaje și urări de Sfântul Nicolae appeared first on Cancan.ro.