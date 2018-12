PRĂBUȘIREA PSD-ului, explicată și comentată

16:20

Concret, in martie 2013, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat ca Steluta Gustica Cataniciu a fost in conflict de interese administrativ cand a ocupat functia de consilier local in cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca (2008-2012), intrucat a acordat asistenta juridica unei firme aflate in proces cu municipalitatea.Curtea de Apel Cluj (30 decembrie 2013) si Inalta Curte (24 noiembrie 2015) au respins solicitarile Stelutei Cataniciu de anulare a raportului ANI. In martie 2017, Inalta Curte a respins contestatia in anulare, cale de atac extraordinara, formulata de deputatul Steluta Cataniciu. A urmat procesul la CEDO.Steluta Cataniciu este membra ALDE in comisia speciala parlamentara de schimbare a Legilor Justitiei, unde in momentul de fata, alaturi de Florin Iordache, lucreaza de zor la amputarea Codurilor Penale.