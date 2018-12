Şaptezeci de lucrări de Banksy, expuse la Madrid fără autorizarea acestuia

08:10

De vineri, 7 decembrie, până duminică, 9 decembrie, între orele 10.00-18.00, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MNŢR) are loc târgul "Cadouri de Crăciun".Vor participa din toate zonele ţării 120 de meşteri mari, cei mai pricepuţi olari, lingurari, cojocari, cofetari, ţesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori, arată un comunicat al MNŢR.La târg, vizitatorii pot admira şi cumpăra: jucării, nuieluşe, măşti, ii, podoabe, opinci, cergi, scoarţe, coşuri de nuiele, străchini, oale de sarmale, icoane, pristolnice, blide, marame, ibrice, chimire, curele, genţi, alambicuri, blidare, copăiţe, sărăriţe, piperniţe, găvane, lingurare, linguri, fluiere, ocarine, împletituri din pănuşe, oale, scăunaşe, ştergare, lăzi de zestre, catrinţe, cămăşi, fote, clopoţei, zurgălăi, dar şi turtă dulce, cozonaci, mere, miere, plăcinte, cofeturi, plante medicinale, ţuică şi multe altele, aminteşte comunicatul muzeului.Preţul unui bilet este de 4 lei, respectiv, 2 lei pentru elevi, studenţi, pensionari.* Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" împreună cu MuseArt Academy organizează "Concert de Crăciun", care va avea loc duminică, 9 decembrie, începând cu ora 16.00, în Sala Victor Ion Popa, şos. Kiseleff, nr. 30, sector 1, Bucureşti (Clădirea Administrativă). Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTOConcertul va fi susţinut de echipa MuseArt Academy, formată din pianista Sînziana Mircea, soprana Amalia Lazarciuc, chitarista Raisa Mihai şi violonistul Marius Niţu. Programul include colinde româneşti şi internaţionale precum si piese consacrate din repertoriul muzicii clasice compuse de Bach, Schubert, Albeniz, Dvorak, Piazzolla, potrivit site-ului oficial al acestei instituţii muzeale (http://muzeul-satului.ro).Sâmbătă, 8 decembrie, muzicieni vor susţine cursurile de educaţie muzicală sub genericul "Atelierul de colinde", care va avea loc începând cu ora 12.00, în Sala Victor Ion Popa. "Atelierul de colinde" face parte din seria de ateliere educative "Satul spiriduşilor" propuse de Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" în perioada 17 noiembrie - 18 decembrie."Prin aceste evenimente, Muzeul Naţional al Satului 'Dimitrie Gusti' îşi propune să aducă în atenţia publicului de toate vârstele capodopere ale muzicii clasice, împletite cu colinde tradiţionale, într-o atmosferă de sărbătoare autentic românească. Astfel, copiii vor putea 'colinda' alături de echipa MuseArt Academy, descoperind magia muzicii şi a instrumentelor muzicale. Muzeul Naţional al Satului 'Dimitrie Gusti' sprijină în acest fel formarea noilor generaţii în spiritul aprecierii valorilor culturale din patrimoniul naţional şi universal", arată site-ul citat.MuseArt Academy oferă cursuri de pian, canto, vioara, viola, chitara şi educaţie muzicală. Instructorii MuseArt Academy sunt tineri muzicieni profesionişti, cu studii de specialitate şi cariere de concertişti desfăşurate în ţară şi în străinătate.* Duminică, 9 decembrie, de la ora 19.00, Corul de Copii Radio invită publicul la concertul "100... de sărbători", derulat sub bagheta dirijorului Răzvan Rădos.Prima parte a serii este dedicată Centenarului României şi aduce pe scena Sălii Radio muzică românească tradiţională, fragmente din proiectul de succes intitulat "Romanian Roots" ("Amprente"). Spectacolul multimedia a fost prezentat la "Simpozionului Mondial de Muzică Corală", organizat la Copenhaga de Federaţia Internaţională a Muzicii Corale (2008), în cadrul Zilelor Europene Neudrossenfeld - Germania, la Festivalul "Let the Future Sing" - Suedia şi la "International Thracian Choir Festival" - Bulgaria (2009), arată un comunicat al Radio România. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOÎn cea de-a doua parte a serii vor fi prezentate colinde româneşti, îndrăgite. Evenimentul se desfăşoară cu participarea pianistei Magdalena Faur."Creat în 1945, Corul de Copii Radio e fost şi este o adevărată şcoală de educaţie prin muzică a tinerelor generaţii şi o "pepinieră" de talente pentru scena muzicală românească. Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee artistice şi concursuri internaţionale în aproape toate statele Europei, Japonia, SUA şi Canada, au adus ansamblului Radio România preţioase distincţii şi premii. Mai mult, în 2004, corul a avut onoarea de a primi titlul de 'Ambasador cultural al Uniunii Europene', acordat de către Federaţia Corurilor din Uniunea Europeană", face cunoscut comunicatul citat.Concertele pot fi ascultate în direct pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe Internet, pe www.radioromaniacultural.ro şi www.romania-muzical.ro.Biletele la concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio sunt disponibile pe www.bilete.ro, în oficiile Poştei Române, în magazinele Inmedio semnalizate bilete.ro şi la Casa de bilete a Sălii Radio. AGERPRES / (Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru)