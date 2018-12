Daea: România primeşte 34,27 milioane de euro de la CE pentru rambursarea costurilor de combatere a pestei porcine africane

10:50

Anul 1918 s-a remarcat în cultură, la nivel mondial, prin câteva apariţii editoriale remarcabile, care au consacrat numele autorilor lor, ajunşi, în prezent, nume de referinţă în cultura mondială.La 15 aprilie 1918, apărea volumul "Calligrammes; poemes de la paix et de la guerre - 1913-1916" ("Poeme de pace şi de război"), scris de poetul francez Guillaume Apollinaire, cel care a inventat o poezie vizualizată, versurile fiind dispuse astfel încât "desenează" poemul, potrivit volumului "Dicţionar istoric critic - Literatura Franceză" (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982). Acest gen a atins apogeul datorită poetului, care i-a dat şi numele, format prin contracţia cuvintelor ''caligrafie'' şi ''ideogramă''.Tot în aprilie 1918, a fost publicat, în revista lunară "The Crisis", primul act al piesei "Mine Eyes Have Seen", scrisă de poeta şi activista americană Alice Dunbar Nelson, potrivit www.one-act-plays.com."J'ai tué", ilustrată cu cinci desene, reprezentând scene din război, realizate de artistul francez Fernand Léger, a apărut la "Belle Édition", editată de François Bernouard. "J'ai tué" este o scurtă povestire scrisă de Frédéric Louis Sauser, poet şi prozator francez de origine elveţiană, cunoscut sub pseudonimul Blaise Cendrars, potrivit www.etudier.com.Poetul şi prozatorul Paul Eluard, care, după terminarea Primului Război Mondial, a devenit unul dintre fondatorii grupării suprarealiste, alături de Andre Breton şi Louis Aragon, a publicat, în iulie 1918, volumul de poezii: "Poemes pour la paix", potrivit www.reseau-canope.fr.În iunie 1918, poetul de origine română Tristan Tzara (născut la Moineşti, judeţul Bacău) a publicat "Vingt cinq poemes", potrivit site-ului art.famsf.org. După stabilirea la Zurich, devenise, în 1916, unul dintre iniţiatorii mişcării dadaiste, ajungând în scurt timp o celebritate mondială. Consacrat drept unul dintre fruntaşii mişcării de avangardă europeană de la începutul secolului al XX-lea şi, mai ales, ca părinte al dadaismului, poetul Tristan Tzara a ştiut să se menţină în mijlocul unui curent căruia îi aparţin nume ca Picasso, Matisse, Arp, Miro.Literatura britanică s-a îmbogăţit în 1918 cu volumul "The New World: Poems", al poetului şi dramaturgului Laurence Binyona; cu colecţia de poezii "Motley and Other Poems", al poetului şi romancierului Walter de la Mare; cu poemele "Counter-Attack and Other Poems", ale scriitorului Siegfried Sassoon şi cu volumul "Last Poems", scris de poetul, eseistul şi romancierul Edward Thomas, care a apărut postum, la un an de la moartea autorului.În teatru, s-au remarcat: poetul, dramaturgul şi eseistul francez Paul Claudel, cu piesa în trei acte "Le Pain dur" (august); prozatorul şi poetul irlandez James Joyce, cu piesa "Les Exilés" (publicată la 25 mai); poetul şi dramaturgul rus Vladimir Maiakovski, cu piesa dramatică "Mystere-Bouffe, a cărei premieră a avut loc la St. Petersburg State Musical Drama Theatre (7 noiembrie); dramaturgul german Ernst Toller, cu drama "Die Wandlung", scrisă în perioada când era în închisoare. Poetul şi dramaturgul englez John Drinkwater înregistrează primul său mare succes, cu piesa "Abraham Lincoln".Pe 22 noiembrie 1918, piesa în trei acte "Ma non e una cosa seria", scrisă de Luigi Pirandello între 1917-1918, a avut prima interpretare la Teatrul Rossini din Livorno, potrivit www.teatrobrancati.it. Textul piesei a fost publicat în 1919. Tot în 1918 a fost scrisă şi piesa în trei acte "Il Gioco delle parti" de către Luigi Pirandello, dramaturg, romancier, poet şi eseist italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1934. "Il Gioco delle parti" a fost publicată în revista "Nuova Antologia" în 1919.Poetul, dramaturgul şi regizorul spaniol Gregorio Martínez Sierra a publicat comedia în trei acte "Sueńo de Una Noche de Agosto" la 20 noiembrie 1918, potrivit www.casadellibro.com, adaptată pentru limba engleză sub titlul "The Romantic Young Lady", în 1923.Emma Orczy (Baroness Orczy), scriitoare britanică de origine maghiară, a publicat: piesa "The Legion of Honour"; "The Man in Grey", o colecţie de scurte povestiri, şi romanul ''Flower o' the Lily''.Deşi în anul 1918 Premiul Nobel pentru Literatură nu a fost decernat, alte distincţii i-au omagiat pe oamenii de litere: Premiul Goncourt a fost acordat romanului "Civilisation", publicat în aprilie 1918, de scriitorul francez Georges Duhamel, Premiul Femina a fost acordat pentru volumul "Le Serviteur", al scriitorului francez Henri Bachelin, iar Marele premiu pentru roman al Academiei Franceze a revenit volumului "Histoire de Gotton Connixloo", al scriitoarei franceze Camille Mayran.Premiul Pulitzer a fost acordat pentru dramaturgie scriitorului american Jesse Lynch Williams, pentru piesa "Why Marry?", a cărei premieră pe Broadway a avut loc pe scena "Astor Theatre", la 25 decembrie 1917, cel pentru poezie a fost câştigat de poeta americană Sara Teasdale, pentru volumul "Love Songs", iar cel pentru roman a revenit scriitorului american Ernest Poole, pentru volumul "His Family". AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Andreea Onogea, editor online: Gabriela Badea)