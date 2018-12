Rednic a răbufnit când a auzit de Tade: "M-ați omorât! Parcă e Messi" » Anunță noi transferuri: "Vin români din străinătate"

11:00

Campioană Mondială în MMA la 32 de ani, Raluca Dinescu vorbește despre secretele care i-au adus aurul. Sportiva are și o viață secretă, la birou, unde lucra pentru a-și întreține pasiunea. - Cum te-ai apucat de sport?- Nu am avut un motiv exact. De când mă știu mi-am dorit să am părul blond, tatuaje și să fac box! Poate datorită unui film pe care l-am urmărit când eram mică. ...