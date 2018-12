Un șofer care circula pe linia de tramvai a lovit un pieton. Circulația, oprită în zona Dr. Grozovic din Capitală

00:00

Lumea muzicală a mai pierdut un artist! A murit Pete Shelley. Solistul trupei Buzzcocks, a murit la 63 de ani, pe 6 decembrie, din cauza unui atac de cord. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Fratele artistului a anunțat vestea tristă pe contul personal de Facebook. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!) „Acesta este cel mai greu lucru […] The post Lumea muzicală a mai pierdut un artist! A murit Pete Shelley appeared first on Cancan.ro.