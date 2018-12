Tenis: Julien Benneteau respinge ideea de a deveni căpitanul echipei de Cupa Davis a Franţei

13:50

Colecţia de opere de artă, bijuterii şi amintiri care au aparţinut lui Frank şi Barbara Sinatra a fost primită cu mare entuziasma la licitaţia organizată de casa Sotheby's joi la New York, iar o mare parte dintre articole au atins sume care au depăşit cu mult estimările iniţiale relatează EFE.A fost cazul portretului cântăreţului şi actorului pictat în 1973 de Norman Rockwell, 'Sinatra: An American Classic (Portrait of Frank Sinatra)', estimat între 80.000 şi 120.000 de dolari, şi care a atins suma de 560.000 de dolari. Cu comisioanele şi taxele adăugate, suma plătită de noii proprietari s-a ridicat la 687.000 de dolari, de cinci ori mai mult decât estimarea iniţială.În total, 123 de articole care i-au aparţinut legendarului cântăreţ au fost scoase la licitaţia intitulată 'Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra' oferind o amplă panoramă asupra celebrului cuplu.Tablourile pictate de însuşi Sinatra au fost bine primite, chiar şi unele fără titlu inspirate din stilul lui Piet Mondrian cu pătrate în roşu, galben, albastru şi gri s-au vândut cu 100.000 de dolari, preţul maxim estimat fiind de 15.000 de dolari.Bustul sculptorului Igor Mitoraj, 'Centurione', din 1944, s-a ridicat cu uşurinţă la suma de 130.000 de dolari - 162.500 cu comisioane şi taxe - de cinci ori mai mult decât valoarea maximă estimată de 30.000 de dolari.O valoroasă lucrare a pictorului american Walt Kuhn, 'Girl with turban (Zuleika)', cu o valoare estimată de între 300.000 şi 500.000 de dolari, s-a menţinut la valoarea prevăzută şi s-a vândut cu 495.000 de dolari, fiind unul dintre tablourile preferate ale Barbarei Sinatra.Câteva din articolele vestimentare care i-au aparţinut lui Sinatra, precum sacoul din satin albastru având brodat 'US Drinking Team', creat special pentru şi estimat iniţial la 500 de dolari, s-a vândut după o licitare aprigă cu 35.000 de dolari - de 70 ori mai mult decât se preconiza.Alte obiecte care au suscitat interesul a fost o copie a scenariului original al filmului 'From Here to Eternity' (1953), pentru care Sinatra a câştigat singurul său Oscar, şi care s-a vândut cu 35.000 de dolari - cu 26.000 de dolari mai mult decât cele mai optimiste estimări.Crosele de golf personalizate ale lui Sinatra au atins o valoare net superioară celei estimate, atingând suma de 27.500 de dolari, în timp ce o fotografie în care apar foştii preşedinţi Ronald Reagan, Gerald Ford, Jimmy Carter şi Richard Nixon, purtând semnăturile tuturor s-a vândut cu valoarea maximă de 7.000 de dolari, estimată de experţii de la Sotheby's.Un mare interes a fost suscitat de bijuteriile Barbarei Sinatra - mai ales de inelul cu care Frank Sinatra a cerut-o în căsătorie pe cea de-a patra sa soţie - un diamant de peste 20 de carate, care s-a vândut cu 1,7 milioane de dolari.O parte din încasările obţinute vor fi donate Centrului pentru Copii Barbara Sinatra, din Rancho Mirage (California), organizaţie non-profit înfiinţată de cei doi soţi în 1986, pentru a oferi sprijin minorilor care au fost victime ale abuzului fizic, sexual sau psihologic.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: sothebys.com