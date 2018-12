Cum arată acum Lina Medina, femeia care a devenit cea mai tânără mamă din istorie în urmă cu 80 de ani. Declarații rare despre tatăl copilului pe care l-a născut la doar 5 ani

08:50

Tragedie aviatică deasupra Japoniei! Un avion de vânătoare de tip F/A-18 cu două persoane la bord şi un avion de tip KC-130 cu cinci persoane la bord s-au ciocnit, miercuri, în largul Japoniei. Avioanele se aflau în cursul unei operațiuni de realimentare cu carburant în zbor, a anunţat Corpul Puşcaşilor Marini.