Rugby: Biroul FRR i-a reziliat contractul antrenorului echipei naţionale a României, Thomas Lievremont

15:00

Criticată anul trecut pentru lipsa de reacţie la valul #MeToo, National Academy of Recording care decernează Grammy Awards, cele mai râvnite premii din industria muzicii, a luat măsuri pentru a se deschide diversităţii, o politică ce s-ar putea concretiza odată cu anunţarea vineri a nominalizărilor pentru ediţia din 2019, relatează AFP.Criticile au vizat mai ales palmaresul, nominalizările dar şi componenţa National Academy of Recording Arts and Sciences, instituţia care reuneşte profesionişti ai muzicii din SUA, în rândul cărora persoanele albe şi mature constituiau majoritatea. După mai multe luni de contestaţii Academia a cedat şi a creat un "task force pentru diversitate şi incluziune" menită să adopte o serie de măsuri.La începutul lunii octombrie, Academia a mers chiar mai departe propunându-le să devină membri (cu drept de vot pentru premiile Grammy) unui număr de 900 de artişti de diferite profiluri pentru a întări reprezentativitatea instituţiei. Primul rezultat tangibil, comitetul de validare a nominalizărilor este alcătuit în prezent din 51% femei şi 48% membri care nu sunt albi, faţă de 28% şi, respectiv, 37% în urmă cu un an.Dar pentru ca schimbările să se materializeze în ochii publicului şi ai întregii industrii muzicale sunt aşteptate nominalizările pentru gala de anul de viitor. National Academy of Recording a difuzat luni un comunicat în care arată că vineri 7 decembrie, la ora locală 5:30 din Los Angeles (13:30 GMT), vor fi anunţate pe posturile CBS şi Apple Music nominalizările la câteva din categoriile celor mai importante premii din industria muzicii.După 15 minute, la ora locală 5:45 din Los Angeles (13:45 GMT), Academia va publica pe site-ul său toate nominalizările la cele 84 de categorii care fac parte din cea de-a 61-a ediţie a Grammy Awards.După ce a sărbătorit în 2018 împlinirea a 60 de ani de la crearea lor la New York, premiile Grammy vor reveni la Los Angeles anul viitor cu o gală care va avea loc pe 10 februarie la sala Staples Center din oraşul californian.Printre favoritele la cea de-a 61-a ediţie figurează cântăreaţa rap Cardi B cu primul său album 'Invasion of Privacy' dar şi pentru colaborarea sa cu trupa pop Maroon 5 la piesa 'Girls Like You'.Ar putea fi o zi fastă şi pentru cuplul Beyoncé/Jay-Z, datorită albumului lor eveniment 'Everything is Love', după o ceremonie amară în 2018, când Jay-Z a plecat acasă cu mâinile goale, în pofida celor 8 nominalizări primite.La categoria cel mai bun album al anului aspiră şi rapperul canadian Drake, alături de Taylor Swift, sau Janelle Monae.În privinţa pieselor, nominalizările şi palmaresul vor fi un test pentru Academie care ar putea opta pentru latura politică cu single-urile 'This is America' de Childish Gambino, ori 'Apeshit' al soţilor Carters, sau să rămână în zona divertismentului, cum a făcut în ianuarie prin recompensarea lui Bruno Mars.De asemenea, piesele 'God's Plan' de Drake, sau 'Girls Like You' de Maroon 5 sunt bine poziţionate pentru cea mai bună înregistrare şi cântec al anului, mai ales că ambele sunt purtătoare de mesaj. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Simona Aruştei)