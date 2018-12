Nimeni nu scapă! Operațiune de mare amploare a FISCULUI

08:30

Este obosit după două zile de mers prin tribunale și de încercat să convingă autoritățile că este nevinovat. „Sunt puțin confuz și speriat, dar consider că România este o țară democratică, este o țară sigură și că are legi. Consider că România nu va da curs extrădării mele”, spune jurnalistul turc Kamil Demirkaya, directorul Zaman România, într-un interviu pentru HotNews.ro. Kamil Demirkaya consideră că dosarul lui pentru extrădarea în Turcia nu conține niciun document care să arate că el a făcut ceva ilegal. E un dosar fără dovezi. ”Judecătorul mi-a arătat dosarul. Ceea ce mi-a spus judecătorul este că dosarul conține un document al bancii Asia. Fondatorul acestei bănci este unul din simpatizanții lui Gulen. La deschiderea acestei bănci a fost chiar Erdogan. Iar banca era legală. Eu aveam un cont în acea bancă. Sunt judecat pentru că aveam un cont în acea bancă. În al doilea rând, există o aplicație pe internet ca Whatsapp și Viber. Sunt judecat și pentru că cei care sunt simpatizanți ai mișcării Gulen folosesc acea aplicație. Am spus asta și la tribunal: este o acuzație foarte vagă și nu există niciun document care să mă acuze că am făcut ceva ilegal. Sau că am comis o infracțiune”, a spus Kamil Demirkaya. Articolul integral pe HOTNEWS