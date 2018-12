Performanță istorică! Ovidiu Ionescu s-a calificat în "sferturile" Ligii Campionilor: "Suntem în primele 8 echipe ale Europei"

16:00

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a reacționat dur într-o conferință de presă după ce a fost criticat de Bogdan, tatăl mijlocașul Andrei Tîrcoveanu, 21 de ani (Detalii AICI)."Cu mine, Tîrcoveanu a mai jucat. Chiar am vrut să îl ajut. Părinţii nu au fost de acord ca el să plece la Universitatea Cluj, unde era Mihai Teja, un antrenor cu care eu am lucrat şi care vedeţi că are calitate. ...