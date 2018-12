Republica Moldova a acuzat Fundația finanțată de Rusia „Dialogul Deschis” de sabotaj

12:10

Banca Transilvania se apropie de finalizarea integrarii Bancpost, iar in acelasi timp, BT ramane un pilon puternic al finantarii economiei nationale prin creditarea firmelor si a populatiei. Astfel, banca a depasit pragul de 550.000 de clienti creditati, dintre care peste 30.000 sunt companii. Fuziunea cu Bancpost, care va fi in 31 decembrie a.c., va aduce un plus de peste 175.000 de clienti creditati in portofoliul BT. In trimestrul trei a.c., Banca Transilvania a acordat aproximativ 55.000 de imprumuturi pentru companii si persoane fizice. Banca a ajuns la 3,2 milioane de carduri in portofoliu, ceea ce inseamna 19% cota de piata privind cardurile emise in Romania. BT este principala banca pentru tranzactiile la comercianti in Romania. Numarul POS-urilor gestionate de Banca Transilvania a ajuns la 47.000, reprezentand 24% din terminalele instalate in Romania. Banca gestioneaza un portofoliu de aproximativ 410.000 carduri de credit, care genereaza aproximativ 30% din tranzactiile realizate cu carduri de credit la comerciantii din Romania. Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania este de 1.241,07 milioane lei, din care cel al bancii este de 979,06 milioane lei. Rezultatul cuprinde o parte a cheltuielilor de integrare Bancpost in BT. Subsidiarele si participatiile de capital au contribuit cu peste 260 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT. "Suntem multumiti ca am reusit sa imbinam cresterea organica si profitabilitatea cu un proces rapid de integrare a businessului si clientilor Bancpost. Prioritatea noastra a fost si ramane experienta clientilor nostri in utilizarea serviciilor bancare si finantarea economiei. De aceea ne-am focusat pe cresterea responsabila a businessului si pe investitii in tehnologie si digitalizare. Am optat pentru o integrare rapida a Bancpost pentru ca este in avantajul clientilor, precum si pentru ca favorizeaza cresterea. Totul merge bine si suntem increzatori in ceea ce priveste fuziunea de la finalul anului. Cresterea bazei BT datorita clientilor pe care ii asteptam de la Bancpost este inca o premisa pentru continuarea dezvoltarii bancii noastre in 2019" – declara Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania. Grupul Financiar BT, rezultate in primele noua luni: Grupul Financiar Banca Transilvania are active totale de 76,6 miliarde lei, din care 64,7 miliarde lei BT individual, creditele nete reprezentand 50,2% din activele Grupului BT; Grupul gestioneaza in Romania credite de 38,43 mld lei, din care 32,51 mld lei sunt acordate prin Banca Transilvania. Depozitele clientilor au ajuns la 62,79 mld lei, din care 41,38 mld lei sunt depozite ale clientilor persoane fizice, iar 21,41 mld lei, depozite ale persoanelor juridice. Raportul credite/depozite BT este de 66% la sfarsitul lui septembrie 2018. Eficienta operationala BT se pastreaza la nivel confortabil, de 47%, in ciuda eforturilor financiare mari de integrare a Bancpost si Victoriabank. BT Leasing a fuzionat in octombrie a.c. cu ERB Leasing, companie achizitionata de la Eurobank Group odata cu Bancpost si ERB Retail Services, in aprilie a.c. Tehnologii si digital Aplicatia BT Pay – primul wallet bancar din Romania, lansat la inceputul acestui an – a ajuns la 180.000 de descarcari la finalul acestui trimestru. Numarul tranzactiilor cu telefonul la comercianti si al transferurilor de bani intre utilizatori a crescut cu 33% fata de T2 2018. BT a semnat in octombrie a.c. un parteneriat pentru digitalizare impreuna cu companiile Druid si UI Path. BT a devenit prima companie autohtona care foloseste tehnologii integrate de automatizare si inteligenta artificiala pentru un program destinat celor peste 7.000 de angajati, bazat pe inteligenta artificiala. Banca Transilvania a lansat prima platforma de solutii non-bancare pentru IMM-uri, BT Store, prin care ofera acces clientilor sai la oferte preferentiale. Solutiile sunt destinate managementului si gestionarii afacerii si rezolva nevoi reale ale acestora – de la facturare, contabilitate primara, gestionarea cashflow-ului, pana la recrutare de angajati etc. Aplicatia PAGO, care centralizeaza toate facturile de utilitati intr-un singur cont si care este dezvoltata in parteneriat cu BT si sustinuta de Mastercard, are la finalul lunii septembrie a.c. peste 150.000 de descarcari in decurs de un an. BT a lansat Cardul de masa, versiunea digitala a bonurilor de masa tiparite. Este destinat cumparaturilor alimentare si platii consumatiei la restaurant in reteaua de parteneri ai bancii. In plus, cardul poate fi inclus in aplicatia BT Pay, oferind astfel cel mai bun user experience dintre ofertele de pe piata.