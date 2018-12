Dorica Dan: Diagnosticarea este cea mai mare problemă în bolile rare

17:20

Rapperul american Kendrick Lamar a primit vineri cele mai multe nominalizări - opt - la cea de-a 61-a ediţie a premiilor Grammy, informează agenţiile de presă internaţionale.Artistul american a fost nominalizat inclusiv la categoria "albumul anului" pentru coloana sonoră a filmului "Black Panther". Un cântec de pe acea coloană sonoră, "All the Stars", compus de Kendrick Lamar şi SZA, va concura la categoriile "înregistrarea anului", "cântecul anului", "cea mai bună interpretare/cântec rap" şi "cel mai bun cântec compus pentru visual media". Kendrick Lamar este nominalizat, de asemenea, cu piesa "King's Dead" la categoriile "cea mai bună interpretare rap" şi "cel mai bun cântec rap" alături de Jay Rock, Future şi James Blake, precizează The Hollywood Reporter. Starul american a primit a opta nominalizare la categoria "cel mai bun cântec rap" cu piesa "Win".În topul artiştilor care au primit cele mai multe nominalizări urmează Drake (şapte nominalizări), Boi-1Da şi Brandi Carlile (şase nominalizări fiecare) şi Lady Gaga, Mike Bozzi, Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Maren Morris şi Sounwave (cinci nominalizări fiecare).Deşi coloana sonoră a filmului "A Star Is Born" nu a fost eligibilă pentru nominalizări, cântecul "Shallow", interpretat de Lady Gaga şi Bradley Cooper şi prezent pe această coloană sonoră, a primit în total patru nominalizări şi va concura la categoriile "înregistrarea anului", "cântecul anului", "cea mai bună interpretare pop/duet/grup" şi "cel mai bun cântec compus pentru visual media". Lady Gaga a primit o nominalizare suplimentară, la categoria "cea mai bună interpretare pop solo", cu piesa "Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)".Patru dintre nominalizările primite de Childish Gambino (numele folosit în industria muzicală de actorul Donald Glover) au vizat mult lăudatul single "This Is America", selectat inclusiv la categoriile "cântecul anului" şi "înregistrarea anului".Taylor Swift, al cărei album "Reputation" a generat opinii împărţite în rândul fanilor şi criticilor de specialitate, a primit o singură nominalizare şi va concura la categoria "cel mai bun album pop vocal".În iunie, organizatorii galelor Grammy au anunţat că au decis să extindă de la cinci la opt numărul artiştilor nominalizaţi la cele patru categorii principale - înregistrarea anului, cântecul anului, albumul anului şi cel mai bun artist debutant - pentru a permite o selecţie mult mai diversificată. Câte cinci muzicieni au fost nominalizaţi în fiecare categorie de la înfiinţarea premiilor Grammy, care au fost atribuite pentru prima dată în 1959, precizează Reuters.După anul 2017, când reprezentanţii Recording Academy - instituţia care atribuie premiile Grammy - au fost criticaţi pentru faptul că nu au nominalizat mai multe femei în categoriile principale (Lorde a fost singura femeie nominalizată anul trecut la "albumul anului" şi nu a fost invitată să susţină un recital în timpul galei), selecţia din acest an la categoria "albumul anului" este mult mai bine echilibrată din punctul de vedere al egalităţii de gen.Astfel, Kendrick Lamar ("Black Panther: The Album, Music From And Inspired By") va concura la această categorie alături de Cardi B ("Invasion of Privacy"), Brandi Carlile ("By the Way, I Forgive You"), Drake ("Scorpion"), H.E.R. ("H.E.R."), Post Malone ("Beerbongs & Bentleys"), Janelle Monae ("Dirty Computer") şi Kacey Musgraves ("Golden Hour").La categoria "înregistrarea anului" vor concura piesele "I Like It" (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin), "The Joke" (Brandi Carlile), "This Is America" (Childish Gambino), "God's Plan" (Drake), "Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper), "All The Stars" (Kendrick Lamar & SZA), "Rockstar" (Post Malone Featuring 21 Savage), "The Middle" ( Zedd, Maren Morris & Grey).La categoria "cântecul anului" au fost nominalizate single-urile "All The Stars" (Kendrick Lamar & SZA), "Boo'd Up" (Ella Mai), "God's Plan" (Drake), "In My Blood" (Shawn Mendes), "The Joke" (Brandi Carlile), "The Middle" (Zedd, Maren Morris & Grey), "Shallow" (Lady Gaga & Bradley Cooper), "This Is America" (Childish Gambino).La gala din 2019, cel mai bun artist debutant va fi ales dintre Chloe x Hale, Luke Combs, Greta van Fleet, H.E.R., Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha şi Jorja Smith.Nominalizările din acest an au fost alese din peste 21.000 de propuneri, repartizate în 84 de categorii. Etapa finală a procedurii de votare pentru stabilirea câştigătorilor va avea loc în perioada 13 decembrie - 19 ianuarie.Cea de-a 61-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de Recording Academy, va avea loc pe 10 februarie la Staples Center din Los Angeles.Nominalizările din acest an ar fi trebuit să fie anunţate miercuri, însă au fost amânate cu două zile pentru a nu se suprapune cu funeraliile fostului preşedinte american George H.W. Bush. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)